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Хвороба Альцгеймера та смартфон: чи існує взаємозв'язок?
Смартфон - невід'ємна складова життя сучасної людини. Без цього присторою більшість вже не може уявити свого існування. Британські вчені провели цікаве дослідження і дізнались дещо нове про смартфони та здоров'я. Детальніше - читайте у "Країні здоров'я".
Фахівці з Королівського коледжу Лондона і Університету Кардіффа провели дослідження і довели, що смартфони можуть провокувати розвиток хвороби Альцгеймера.
Вчені стверджують, що синє світло від смартфонів загрожує різним органам, починаючи від сітківки ока і закінчуючи серцем. Пам'ять також ослаблена уповільненням метаболізму, особливо після 30 років.
Тісні "відносини" з технікою розвивають у людей хворобу Альцгеймера в дуже ранньому віці. Згідно з останнім опитуванням, 20% людей ризикують мати хворобу Альцгеймера, а життя, засноване на технологіях, може збільшити цей ризик.
Источник: http://zdorovia.com.ua
Теги: Донбасс, болезнь Альцгеймера, смартфон
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