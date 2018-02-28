Грипп опасен для мозга: ученые пришли к неожиданному выводу

28.02.2018 17:38

Ученые провели эксперимент на мышах и очень удивились полученным результатам.



Американские и немецкие учёные провели новый эксперимент. Опыты на мышах дали понять специалистам, что некоторые возбудители инфекций могут вызывать отмирание участков головного мозга.



Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на grifonsoft.



Американские учёные, совместно с коллегами из Германии, выяснили: мыши, которым целенаправленно вводили штаммы гриппа, имели повреждения определённых участков мозга. В скором времени учёные поняли, что такое поражение вызывает проблемы с памятью. При инфицировании некоторыми штаммами у грызунов отмечались структурные изменения и нарушение функции в гиппокампе.



Эксперты выяснили, что на мышей воздействует три штамма гриппа: H1N1, что в 2009 году погубил огромное количество людей, H7N7, к которому человек малочувствителен и третий — H3N2, что за последние годы заполонил весь земной шар. Учёные внедряли вирус через нос самкам животных и наблюдали, что же будет происходить с памятью через 30, 60 и 120 дней. Также в эксперименте принимала участие и контрольная группа мышей.



Через месяц после «выстрела» в нос инфекцией, все грызуны выздоровели, некоторые даже вернули свой первоначальный вес.



В итоге исследователи провели эксперимент. Выяснилось, что у мышей, которые были заражённы штаммами вирусов H3N2 и H7N7, имели трудности в запоминании расположения подводной платформы, также грызунам было сложно пройти лабиринт. А вот мыши, которым внедрили вирус H1N1, выглядели более проворными и сообразительными.



Помимо лабиринтов и платформ специалисты провели изучение клеток с помощью микроскопа. Аппарат показал, что забывчивость сопровождается структурным изменением.



В ходе дальнейшего исследование эксперты были удивлены. Спустя 120 дней после заболевания гриппом структура мозга возвращалась в обычное состояние. Специалисты для себя подытожили, что штаммы H3N2 и H7N7 вызывали нарушения мозга из-за того, что происходило нарушение нейронов в гиппокампе. Ещё штаммы активизировали иммунные клетки, которые приводили к расстройству (депрессия, аутизм, шизофрения). Это свидетельствует о том, что некоторые возбудители гриппа несут угрозу для нормальной функции головного мозга.



Учёные отмечают, что мозг мышей и человеческий мозг функционирует подобным образом, поэтому данный эксперимент дает понять специалистам, что нужно делать при заболевании определённых штаммов гриппа, чтобы не навредить извилинам.