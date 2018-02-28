Все рубрики раздела
- Названа неожиданная причина высокого артериального давления18:36
- Грипп опасен для мозга: ученые пришли к неожиданному выводу17:38
- Самые опасные: эти пять лекарств убивают ваше сердце15:50
- В березні буде шалена магнітна буря, названо дату удару: що робити14:00
- Медики рассказали, как пережить лютые морозы без вреда для здоровья08:41
- Уникальные методики очищения сосудов головного мозга20:41
- Медики рассказали, когда не стоит принимать зеленый чай19:38
- Четыре эффективных способа избавиться от насморка18:20
- Супрун разрешила мочить Манту: развенчан популярный медицинский миф08:47
- Від карієсу врятує червоне вино08:00
Медики рассказали, как пережить лютые морозы без вреда для здоровья
В Украине - непогода.
Медики, диетологи и полярники дали дельные советы, как правильно вести себя при лютых морозах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Так, врачи советуют всем все равно гулять на свежем воздухе, только пенсионерам, диабетикам и сердечникам – не так долго и желательно с горячим чаем в термосе.
"Сказать, что мы можем с помощью чего-то поднять иммунитет, кроме здорового образа жизни, в принципе, нельзя. Сами по себе морозы на иммунитет никак не влияют. Мы рекомендуем гулять по 30 минут в день", - говорят медики.
И добавляют, что использовать при этом кожаные перчатки и обтягивающую одежду не стоит, как и металлические изделия, потому что от последних можно получить локальные обморожения.
Диетологи советуют в мороз всегда быть сытым, есть и пить теплые блюда, в частности супы и чаи из малины, калины, имбиря. Употреблять предлагают прежде всего яйца, рыбу, мясо, зелень, овощи, орехи, а также чеснок, лук и немного сала.
Во время холода специалисты рекомендуют забыть про диеты и ни в коем случае не голодать, потому что это избавит организм от необходимой энергии, а переносить холод будет еще труднее. Ошибочным называют специалисты мнение о согревающих свойствах алкоголя – тот нагружает печень, и силы организма потом тратятся на нее.
Свои советы дали и украинские полярники, за плечами которых работа на антарктической станции "Академик Вернадский", где средняя температура зимой составляет -27 С.
Справиться с ней помогало движение – умение не стоять долго на одном месте. Поэтому опытные люди советуют больше ходить пешком вместо езды в общественном транспорте и чаще делать физические упражнения. А также одевать термобелье, а чтобы не мерзло лицо – надевать лыжные маски и балаклавы.
Теги: Донбасс, здоровье, мороз, медицина
- Оккупанты Донбасса готовят удар?22:20
- Правоохранители подконтрольной Донетчины раскрыли 122 преступления, совершенные в ОРДО22:00
- Волкер рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс21:40
- Стало известно, кто будет пытаться пробиться в Донбасскую Лигу Смеха21:20
- Ходаковский сообщил, чего не хватает оккупантам Донбасса21:01
- Министр обороны Украины рассказал о миротворцах для Донбасса20:40
- Захарченко хочет поставить "в ружье" всех мужчин до 55 лет?20:27
- Будни ОРДО: после "национализации" люди лишились зарплаты20:08
- Оккупанты Донбасса "засветили" бронетехнику19:50
- Стихия не смогла остановить поезда на Донбассе19:42
- Оккупанты Донбасса готовят удар?22:20
- Правоохранители подконтрольной Донетчины раскрыли 122 преступления, совершенные в ОРДО22:00
- Волкер рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс21:40
- Стало известно, кто будет пытаться пробиться в Донбасскую Лигу Смеха21:20
- Ходаковский сообщил, чего не хватает оккупантам Донбасса21:01
- Министр обороны Украины рассказал о миротворцах для Донбасса20:40
- Захарченко хочет поставить "в ружье" всех мужчин до 55 лет?20:27
- Будни ОРДО: после "национализации" люди лишились зарплаты20:08
- Оккупанты Донбасса "засветили" бронетехнику19:50
- Стихия не смогла остановить поезда на Донбассе19:42
- Названа неожиданная причина высокого артериального давления18:36
- "Черный" март для российских олигархов, или О чем США сигнализируют Кремлю19:18
- Мифы о микроволновке, в которые пора перестать верить18:53
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!14:12
- Путин сольет Донбасс после выборов?11:59
- Что будет, ели переселенец сменит прописку11:24
- Как за три недели сбросить 10 килограммов11:02
- Грипп опасен для мозга: ученые пришли к неожиданному выводу17:38
- Самые опасные: эти пять лекарств убивают ваше сердце15:50
- В березні буде шалена магнітна буря, названо дату удару: що робити14:00
- Путин откровенно сказал, за сколько “продаст” Донбасс, позволив ввести туда миротворцев
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!
- Украинских пенсионеров избавят от большой несправедливости, суд вынес судьбоносное решение
- Желания и прогресса нет: боевики "ДНР" отказались запускать Vodafone в оккупированном Донецке - подробности
- Ходаковский: При попытке ввести миротворческий контингент на условиях запада мы выйдем из-под управления и объявим собственную войну
- Характер женщины по её имени
- Переселенцы возмущены проверками СБУ
- Захарченко может не поздоровиться: боевик своим приказом "спалил" Кремль
- «Друзья, вас продолжают обманывать»: В ОРДО показали узел связи «Водафон»
- Соцсети сообщают приятные новости о донбасских пунктах пропуска