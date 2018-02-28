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Самые опасные: эти пять лекарств убивают ваше сердце
Группа биологов из Тайваня провела ряд исследований, в ходе которых обнаружила пяти наиболее популярных во всем мире обезболивающих. Однако оказалось, что все препараты значительно повышают риск сердечного приступа или инсульта даже у тех, кто никогда не испытывал подобных проблем. Об этом сообщают СМИ.
В исследовании приняло участие более 56 тыс. людей, у которых иногда наблюдалось повышенное давление. Эксперты досконально изучили влияние каждого из "большой" пятерки препаратов - ибупрофена, диклофенака, напроксена, целекоксиба и мефаминовой кислоты. Оказалось, что ибупрофен приводит к 1 сердечному приступу на 305 человек, а целекоксиб вызывает аналогичный исход уже 1 из 105 человек.
Статистика показала, что употребление диклофенака приводит к инсульту или сердечному приступу в 1 случае из 245. Для напроксена показатели оказались чуть выше — серьезные проблемы со здоровьем испытывает 1 человек из 214.
Мефаминовая кислота оказалась самым безопасным обезболивающим. Сердечный приступ или инсульт подстерегает "всего лишь" 1 человека из 394.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, сердце, лекарства
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