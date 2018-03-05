Что делать при простуде: важные правила

05.03.2018 13:38

Медики обозначили главные ошибки тех, кто лечится в домашних условиях.



Начало весны - это пик простудных заболеваний, а потому важно знать правила эффективного лечения. Многие люди предпочитают лечиться дома и не обращаются к терапевтам за помощью, в результате большинство из них сталкиваются с осложнениями в виде бронхитов, пневмонии, затяжного насморка или кашля и так далее.



В связи с этим медики рекомендуют в первую очередь проконсультироваться с профессиональным доктором, который поставит верный диагноз и назначит правильное лечение, чтобы в итоге не было никаких статочных явлений и осложнений. А уже потом приступать к "домашнему" лечению.



О каких правилах следует помнить при лечении простуды:



- первые 2-3 дня нужно соблюдать постельный режим;



- воздух в комнате, где находится простудившийся человек, должен быть влажным;



- чаще проветривать комнату, чтобы заходил свежий воздух, а вирусы, витающие в атмосфере, ликвидировались;



- перед сном можно делать горячие ванночки для ног, но только если температура тела не повышена;



- обильное теплое питье, причем нужно пить не только воду, а и молоко, малиновый, ромашковый, липовый чай и другие полезные напитки;



- меньше налегать на соль и соленую пищу, так как она задерживает жидкость в организме, а это значит, что патогенные микроорганизмы будут дольше оставаться в нем;



- ноги должны быть в тепле;



- при общении с больным желательно, чтобы у обоих были надеты новые респираторные маски на лице, таким образом, никто другой не подхватит вирус.



Эти советы от медиков позволят быстрее вылечить простуду и вернуться в прежний ритм жизни без осложнений.

Источник: http://hronika.info