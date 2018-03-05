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Как бросить курить за пять дней: новая методика
Автор методики утверждает, что она действительно помогает бросить курить.
На сегодняшний день статистика тех, кто хочет бросить курить и совершает все возможные и невозможные попытки, радует тенденцией роста. Ни для кого уже не секрет, что никотин воздействует на организм человека, как самый настоящий яд, которым курильщики уничтожают свое здоровье день за днем.
Если вы пробовали много разных способов бросить курить, но вам так это и не удалось, попробуйте воспользоваться новой пятидневной методикой, результат которой должен вас удивить.
Миссия выполнима: бросаем курить за 5 дней
День 1
Сразу после пробуждения выпить два стакана прохладной воды. Затем принять контрастный душ, начиная с теплой воды, а заканчивая процедуру прохладной водичкой. Завтрак должен состоять из свежих фруктов или соков из них, также, разрешается употреблять и фреши и фрукты в чистом виде. Через 10 минут после завтрака нужно сделать дыхательную гимнастику, она успокаивает, приводит мысли в порядок и отвлекает человека от желания покурить.
В обед можно съесть салат из свежих овощей, порцию теплых тушеных овощей, пирожок с любой ягодой или фруктами и выпить фреш из цитрусовых. Ужин такой же, как и обед, но еще можно выпить чашку зеленого чая с медом.
Если очень сильно захочется курить в течение дня - выпить 2 стакана прохладной воды и 5 минут делать дыхательные упражнения. Как только вы заметите, что вам нечем заняться, что может стать причиной для того, чтобы покурить, отправляйтесь на прогулку по свежему воздуху.
День 2, 3 и 4
Следуете методике, описанной для первого дня. Соблюдать диету нужно, дабы из организма быстрее выходил никотин, осевший в нем за годы курения. Вода и дыхательные упражнения выступают в роли отвлекающего фактора.
День 5
В этот день у вас уже не будет такой сильной тяги к курению, но все же не спешите бросать методику, так как риск сорваться все еще присутствует.
Старайтесь во время отказа от курения избегать курильщиков, а также мест, где воздух пропитан сигаретным дымом.
Главный совет: дома, на работе, в одежде, в авто и в других местах не должно быть никаких "заначек" в виде сигареты или целой пачки, иначе методика может оказаться совершенно бесполезной.
В особо запущенной форме зависимости от курения данную методику можно растянуть на 10-15 дней, потому как она абсолютно безвредная.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, курение
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