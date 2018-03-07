Медики объяснили, почему в чай и кофе лучше не добавлять сахар

07.03.2018 07:56

Сладкие напитки могут стать причиной преждевременной смерти.



Подавляющее большинство людей с раннего детства привыкает к чаю, какао и другим напиткам, к которым обязательно добавляют сахар. Лишь единицы не пьют сладкие напитки и предпочитают пить чай/кофе без сахара либо, на крайний случай, с медом.



Медики настоятельно не рекомендуют пить подслащенные сахаром напитки в больших количествах, но их совет часто игнорируется, от чего растет численность различных заболеваний, в первую очередь в области сердечно-сосудистой системы.



Исследование датских ученых



Чтобы доказать негативное воздействие сладких напитков на здоровье людей, ученые одного из датских исследовательских университетов привлекли добровольцев мужчин, которые ежедневно выпивали чая, кофе и других напитков, общее число сахара в коих превышало 220 г.



Исследователи в ходе эксперимента проводили такое обследование - участник садился на стул и сидел определенное количество времени на нем, затем его просили поднять ногу, чтобы измерить уровень кровоснабжения в конечности. Как выяснилось, уже через 14 дней исследования у всех участников кровоснабжение в ногах снизилось на 17-20%, а это говорит о том, что они автоматически попали в группу риска заболеваний кровеносной системы и сердца.



По мнению датских ученых, если человек будет ежедневно выпивать по 0,5-1 сладкого чая, кофе, какао, травяных отваров и прочих напитков, то система кровообращения рано или поздно даст сбой и начнутся необратимые процессы.



Ученые не запрещают добавлять сахар в горячие или прохладные напитки, но нужно соблюдать меру и свести употребление сладких жидкостей к минимуму, иначе болезней сердца и сосудов будет не избежать, а они в свою очередь приводят к тяжелым последствиям, в частности, к инфарктам и инсультам.

Источник: http://hronika.info