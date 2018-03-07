Врачи подсказали, как справиться с весенним авитаминозом

07.03.2018 21:15

Благодаря советам медиков, удастся предупредить ухудшение здоровья и самочувствия в период межсезонья.



В самом начале весны многие люди сталкиваются с такой проблемой, как авитаминоз, то есть дефицит витаминов, из-за которого резко ухудшается самочувствие и внешний вид человека.



Самыми распространенными симптомами весеннего авитаминоза являются: сонливость, раздражительность, апатия, перепады настроения, сухость и шелушение кожи, ломкость волос и ногтей, замедление обмена веществ, обострение хронических заболеваний и так далее.



Витаминную недостаточность можно предупредить. Для этого нужно:



- налегать на сезонные овощи и фрукты, а также зелень;



- пить больше жидкости, в частности ягодных и травяных настоев;



- чаще бывать на свежем воздухе;



- включить в рацион питания продукты, обогащенные Омега-3 жирными кислотами: рыбу, авокадо, орехи, оливковое масло, морепродукты;



- ежедневно употреблять природные антисептики - лук и чеснок;



- сахар заменить на мед;



- исключить из ежедневного меню вредные блюда, обогащенные консервантами, усилителями вкуса, канцерогенными жирами, красителями;



- полностью отказаться от употребления алкогольных напитков, потому как они уничтожают полезные вещества в организме и отравляют собой кровь, а также способствуют кислородному голоданию мозга.



Очень важен позитивный настрой, так как он помогает организму без проблем подстроиться к новым условиям, в том числе и погодным.



Как видите, правила профилактики весеннего авитаминоза чрезвычайно просты и каждый желающий может предупредить витаминную недостаточность, если задастся такой целью.

Источник: http://hronika.info