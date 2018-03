Как снизить давление без лекарств и прожить до ста лет

Люди, которые перенесли инфаркт или страдают высоким давлением, стараются себя беречь. Они меньше двигаются, вполсилы работают, избегают малейшего волнения. На пользу ли такое поведение сердцу и сосудам? Что рекомендуют кардиологи? Об этом «ФАКТАМ» рассказал заведующий кардиологическим отделением для больных с острым инфарктом миокарда и блоком интенсивной терапии Киевской городской клинической больницы № 5 доктор медицинских наук профессор Валерий Батушкин.

— Всем пациентам, у которых есть избыточный вес, мы советуем похудеть, — объясняет Валерий Владимирович. — Каждые десять сброшенных килограммов снизят артериальное давление на пять —десять миллиметров ртутного столба. А если человек будет соблюдать диету, богатую овощами, фруктами, ограничит пищу, содержащую вредные насыщенные жирные кислоты, то артериальное давление станет еще ниже. Чтобы опустить показатель на тонометре еще на четыре —девять делений, нужно быть как можно активнее физически: ходить, бегать, плавать, кататься на велосипеде. А если ограничить употребление алкоголя (но не отказаться вообще!), то давление потеряет еще два — четыре миллиметра ртутного столба.

— Выходит, влияние здоровых привычек сравнимо с эффектом приема лекарств?

— Верно. На последнем конгрессе Европейского кардиологического общества в Барселоне несколько месяцев назад коллеги поделились поразительными результатами скандинавской программы «Fit in Life, Fit on the Job». Тучные люди старше пятидесяти лет, у которых было повышено артериальное давление, в течение трех с половиной лет проходили еженедельные специальные практикумы, где их обучали, как ограничить курение, нормализовать давление, сбросить лишние килограммы. Так вот, пришел в норму вес у 34 процентов женщин и 44 процентов мужчин. Это еще раз доказывает, что проблемы с сердцем и сосудами во многом обусловлены образом жизни.

— Наверное, пациенты не раз вас спрашивали: что помогает человеку прожить до ста лет?

— Думаю, показателен опыт японского кардиолога доктора Шигеаки Хинохары. Один из старейших практикующих врачей в Японии родился незадолго до Первой мировой войны — еще в 1911 году — и дожил до 105 лет. За долгую жизнь доктор Хинохара написал более 150 книг, посвященных, кроме медицины, философии, образованию. В своих интервью врач делился опытом, как прожить долгую и счастливую жизнь. Он говорил: «Мы получаем энергию от того, что чувствуем себя хорошо, а не от правильного питания и сна. Будьте как дети: они радуются и веселятся, пока не почувствуют, что хотят есть или спать».

— Что еще советовал японский доктор?

— Не набирать лишний вес. Хинохара всю жизнь внимательно следил за питанием. На завтрак он рекомендует кофе, апельсиновый сок и столовую ложку оливкового масла, на обед — молоко с печеньем, а на ужин — овощи, рыбу и рис. Два раза в неделю позволительно мясо.

Всегда и все надо планировать заранее. Каждый день доктора Хинохары был плотно заполнен лекциями, встречами и работой в больнице. Он работал по 18 часов семь дней в неделю, получая радость от каждого мгновения своей жизни. Все успевал благодаря планированию. Такая привычка, по его мнению, поддерживает ясность ума и помогает вести более успешную жизнь.

— Еще один совет — не спешить выходить на пенсию. Человеку в хорошей физической и психической форме следует работать как можно дольше.

Делитесь знаниями. За последние пять лет своей жизни доктор Хинохара проехал по всей Японии, читая по 150 лекций в год. Большую часть лекций он проводил стоя (а они длились по полтора часа!). Он часто повторял, что привычка пользоваться лестницей, а не лифтом, носить самому свои вещи может предупредить многие проблемы со здоровьем.

Парадоксально, но доктор Хинохара советовал не верить всему, что говорят врачи. Если слепо следовать врачебным рекомендациям, то можно навредить себе. Перед тем как пройти какую-то процедуру, принять лекарство или согласиться с курсом лечения, доктор рекомендует сначала спросить своего врача, а сделал бы он то же самое для себя.

— Как доктор Хинохара относился к пациентам? Ведь многие из них прошли через страдания и боль.

— Японский врач считал боль таинственным явлением, — продолжает Валерий Батушкин. — По словам доктора Хинохары, лучший способ забыть о боли — это развлекаться и получать удовольствие. Работая в больнице, он обнаружил, что те пациенты, которые слушают музыку, общаются с животными, берут уроки рисования, лучше переносят боль.

- Также доктор Хинохара считал, что не стоит зацикливаться на материальных вещах. Погоня за деньгами ни к чему не приведет. Кроме того, никто не сможет взять миллионы с собой в могилу.

Одна наука не способна вылечить или помочь людям. Чтобы излечиться от болезни, нужно использовать искусство и другие позитивные ресурсы, а не только лекарства или операции.

Японский врач верил в уникальность каждого человека и считал, что большинство болезней связаны с душевным состоянием.

Доктор призывал перестать беспокоиться. Жизнь непредсказуема и полна неожиданностей. Постоянная тревога приведет к депрессии и появлению других проблем, поэтому лучше сохранять позитивный настрой. Следует искать вдохновение, чтобы мотивировать себя на новые свершения. Жить долго — это прекрасно! Доктор Хинохара научился наслаждаться жизнью сполна.

Найдите пример для подражания. Он необходим, чтобы стать успешным. Всегда, когда японский врач сталкивался с какой-то проблемой, он спрашивал себя, как поступил бы его отец. Это помогало ему быстро найти правильный ответ

