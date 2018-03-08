Каждая мама должна это знать! Распечатайте и разместите эту информацию на видном месте

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08.03.2018 14:13

Никогда не давать антибиотик ДО того как на руки не получите анализ крови с лейкоформулой.

Запомните, напишите себе где то на видном месте!!!

ПОВЫШЕНИЕ лейкоцитов, СОЭ, лимфоцитов — ВИРУС

ПОВЫШЕНИЕ лейкоцитов, СОЭ, нейтрофилов сегметоядерных и палочкоядерных + СНИЖЕНИЕ лимфоцитов — БАКТЕРИЯ без повышения нейтрофилов бактериальной инфекции НЕ БЫВАЕТ.

Запомните это.

Если вам сделали анализ без лейкоформулы, но вы видите, что лейкоцитов, к примеру, 15,4, а лимфоцитов 15-20, то уже с большой степенью вероятности можно говорить о бак. инфекции. Если же лимфоцитов и лейкоцитов много — это повод послать врача с антибиотиком сами понимаете куда.

Недавно я была в шоке. Ко мне пришла одна мама «по знакомству» с анализом ребенка… Причина обращения — несбиваемая обычными методами температура под 40, а там… Лейкоциты — 234. Это лейкоз, к сожалению у нас очень мало кто знает что настолько повышенные лейкоциты — это уже вообще не к педиатру, это к гематологу и детскому онкологу.

Всё! Не надо даже иметь супер-пупер мед образования, чтобы диагностировать природу инфекции.

Но после того, как вы узнали, что же явилось причиной инфекции, обращайтесь за назначением.

1. если вирусная инфекция — обильное питье, проветривание, увлажнение воздуха, промывание носа, симптоматическая терапия.

2. бактериальная — обратитесь к врачу за антибиотиком в нужной дозировке.

***ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ***

ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА 38,3-38,8

Нурофен (сироп/свечи)или

Эффералган (сироп/свечи)или

Панадол(свечи)-сироп не покупать, очень аллергенный или

Цифекон(свечи)

Купить свечи и сироп из списка,их можно чередовать при повторном повышении температуры через 3,5-4 часа.

ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА 38,8-39,2

Анальгиновые свечи 0,25

ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА больше 39,2 -1/3

таб. анальгина+1/3 таб.

парацетамола(0,5 г)+1/3 таб.

супрастина и/или 1/3 таб. но-шпы (40 мг).

Все смешать. Раздеть, обтирать теплой водкой, но не кисти рук и не стопы. •

***ПРОТИВОВИРУСНЫЕ***

Оцилококкцинум по 1 контейнеру х 2 раза в день 3 дня- начало заболевания или как профилактика, если кто-то заболел.

Энгистол по 1 табл. х 3 раза в день, растолочь и всыпать в ротик, не заедать, не запивать, между едой. Курс лечения- от 7 до 14 дней. •

***НАСМОРК***

Начало, текут, жидкие, прозрачные

Грипферон по 4-5 капель(можно из флакона прям заливать) х 6 раз в день 3-4 дня -заложенность

Називин (отривин, длянос) -концентрация по возрасту, сказать в аптеке- по 2 кап. х 3-4 раза в день, не больше 5 дней

Густоваты, плохо отходят, белые

Виброцил по 2 кап.х 4 раз в день 5-7 дней -густые, не выходят, зеленые, долго сохраняются

Ринофлуимуцил по 1 впрыскиванию х 4 раза в день 5-7 дней

Густые, зеленые, не проходят на ринофлуимуциле

Изофра или полидекса по 1 впрыскиванию до 4-х раз в день •

***КАШЕЛЬ***

Начало, сухой, без мокроты

Мукалтин по 1 табл.х 3 раза в день или Сухая микстура от кашля с корнем алтея для детей 1 пакетик развести в 3-х ч.л. воды, 6 пакетиков в день

Стодаль по 1 ч.л.(5 мл) х3 раза в день

Сухой, приступообразный, бьющий

Стоптуссин в КАПЛЯХ(!!!)по весу, посмотреть в аннотации или o Синекод в каплях по аннотации х 3 раза в день или перед сном

Влажный, легко откашливается

Бромгексин по 1ч.л.(5 мл) х 3 раза в день,5 дней

Влажный, не очень откашливается

Лазолван (или Амбробене) в сиропе по 1 ч.л.(5 мл) х3 раза в день,5 дней

Влажный, слышно, что есть мокрота, но почти не откашливается, что мокрота «гуляет» в бронхах, как гармошка

Аскорил(или Кленбутерол,или Джосет) по 1 ч.л.(5 мл)х3 раза в день до улучшения отхождения мокроты ,5-7 дней

***РВОТА без жидкого стула***

Регидрон (Гидровит-форте) 1 пак. развести в 1 литре воды

Минеральная вода («Славяновская»,»Смирновская»,»Нарзан») — выпустить газики -Фильтрум растолочь 1 таб., добавить в 50 мл воды

Все растворы давать по очереди по 1 ч.л ,с перерывами в 5-7-10 минут до прекращения рвоты.

Если рвота не прекращается, церукал 1/4 табл.+ но-шпа 1/3 табл. И ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ!!!!!!

***ЖИДКИЙ СТУЛ***

См. раздел «РВОТА»+

Бактисубтил по 1 капс.х3 раза в день-до нормализации стула

Смекта 1 пакетик в 50 мл воды, до 3-х пакетиков в день, дробно в течении дня по 1-2 ч.л.- до нормализации стула !!!

После нормализации стула:

Линекс по 1 капс.х3 раза в день 4-7 дней

Фильтрум по 1 табл.х3 раза в день 4-7 дней

***ЖИДКИЙ СТУЛ с температурой больше 3-х дней***

См.раздел выше +

фуразолидон по 1 табл.х3-4 раза в день, не меньше недели.

***ДИЕТА ПРИ КИШЕЧНОМ СИНДРОМЕ***

исключить цельное молоко ( но можно давать смесь небольшими объемами), фрукты, фруктовые соки, черный хлеб, яйца, грубые овощи (белокачанную капусту, зелень, огурцы, помидоры, морковку, тыкву).Никаких компотов!!! Особенно из сухофруктов МОЖНО каши на воде (ВНИМАНИЕ-овсянка слабит, рис крепит), протертые овощи (брокколи, цв.капуста, картошка) без масла, молока, вареное протертое мясо, подсушенный белый хлеб, немного творога или кефира низкой жирности(так называемые «трехдневные»,т.е. на пачке дата упаковывания не должна совпадать с датой употребления с разницей в 3 дня (кефир дображивает в пачке)) Очень часто при поносе появляется жуткое раздражение кожи на попе- деситин.

***УШИ***

Отипакс(или Анауран)по 3-4 капли х 3-4 раза в день, в оба уха, в теплом виде, 5-7 дней

***АНТИГИСТАМИННЫЕ***

Супрастин по 1/3 таб.2-3 раза в день- быстрое действие

Зиртек по 15 кап. 1 раз в день- длительно или

Эриус по 5 мл 1 раз в день- длительно

***МЕСТНО ПРИ УКУСАХ***

Финестил-гель(или Псило-бальзам) 3-4 раза в день !!!

Сильное покраснение и отек

гидрокортизоновая глазная мазь х 2-3-4 раза в день(по ситуации) до улучшения, затем финестил-гель

***ГЛАЗА***

Когда слезятся

Фурацилин 1 табл. развести в 1 стакане воды, промывать разными ватными тампонами, от наружного угла глаза к внутреннему

Офтальмоферрон по 3-4 кап. х 3-4-6 раз в день до прекращения симптомов

С гнойным отделяемым

0,25% раствор левомицетина по 2 кап.х 3-4-6 раз в день 5-7 дней или

Полудан развести по риске на ампуле (посмотрите внимательно, обязательно найдете) по 3-4 капли х4 раза в день, до прекращения симптомов.

В аптеке посмотрите коробку, в ней должен быть растворитель. Если его нет, отдельно купите воду для инъекций, ею развести препарат !!!!ВНИМАНИЕ Если продолжает появляться обильное гнойное отделяемое на фоне лечения в течении 3х дней, тогда начинать Тобрекс по 2-3 кап. х 3-4 раза в день 5-7 дней.

Источник promo-live.ru