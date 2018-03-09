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Медики рассказали о влиянии кофе на зрение
Выводы учёных неутешительны для любителей популярного напитка.
Американские ученые провели исследование, по результатам которого выяснили, что кофе вредит человеческому зрению. Как заявили специалисты, отрицательные эффекты, которые оказывает кофе на зрение, могут привести к слепоте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
В ходе исследования эксперты разделили людей на две группы. Испытуемые из первой половины употребляли в день от трех чашек кофе, в то время как вторая половина вовсе отказалась от кофеина. Эксперимент продолжался в течение пяти месяцев. По его окончанию ученые обнаружили, что в группе с неограниченным потреблением кофе резко возросли жалобы на зрение.
Помимо этого, специалисты отмечают, что при употреблении кофе возрастает давление внутри глазного яблока, что может стать причиной появления глаукомы.
Американские ученые советуют, если не отказаться, то значительно снизить количество потребления кофе.
Теги: Донбасс, зрение, кофе, медики
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