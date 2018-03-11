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Эти рекомендации помогут быстрее восстановиться после гриппа
Врач дала несколько советов, которые помогут быстрее прийти в форму после болезни.
После перенесенного гриппа и ОРВИ большинство пациентов еще долго чувствуют себя вяло и постоянно жалуются на слабость. Чтобы предотвратить это состояние эксперты рекомендуют много пить и налегать на легкую, богатую витаминами, пищу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Нealthystyle.
Такое состояние объясняется снижением иммунитета и истощением сил внутренних органов, которым активно приходилось бороться не только против вирусов, но и против вредных компонентов лекарственных препаратов.
«Организму в период реабилитации катастрофически не хватает витаминов и ценных микроэлементов. Отсюда упадок сил, апатия и постоянная сонливость. К тому же от болезни очень страдает внешность – кожа бледнеет, под глазами появляются синяки, волосы тускнеют… Быстро привести внешность в порядок позволит правильное питание плюс обилие витаминов. Их можно получить из овощей и фруктов, но если вы едите их в недостаточном количестве, то не лишним будет пропить поливитаминный комплекс. При этом, если с болезнью вы боролись при помощи антибиотиков, то ударная доза витаминов и минералов вам просто необходима – приобретите в аптеке натуральный сбалансированный комплекс с обязательным содержанием витаминов С, Е, бета-каротином, селеном и цинком», — рекомендует врач Виктория Савицкая.
Прекрасно восстанавливают силы все цитрусовые, гранаты, хурма, ягоды, насыщают витамином С квашенная капуста, болгарский перец и зелень, в которой также содержится целый набор ценных микроэлементов и веществ. А самая обычная вареная свекла при ежедневном употреблении прекрасно чистит кровь.
Прекрасно отразятся на иммунитете и внешности витаминные коктейли. Пить их нужно каждое утро для бодрости, красоты и здоровья. Вот несколько простых рецептов:
— 3 морковки среднего размера запускаем в соковыжималку. Добавляем несколько столовых ложек сливок и пару капель лимонного сока (можно выдавить прямо в стакан).
— Морковь и сельдерей выжимаем и смешиваем с ложечкой оливкового масла, можно немного подсолить.
— В равных пропорциях выжимаем морковь, яблоки и свеклу. Можно добавить немного цитруса.
Кроме того, в холода специалисты рекомендуют ежедневно употреблять цельнозерновые каши и кисломолочные продукты, чтобы укрепить иммунитет и согреть организм.
Натуральные кисломолочные продукты, по словам специалистов, позитивно влияют на желудочно-кишечный тракт, а от него во многом и зависит иммунитет. Современные медики, опираясь на данные многочисленных исследований, рекомендуют пить кефир или «живые» йогурты для того, чтобы уберечься от болезни, чтобы ускорить выздоровление и наладить работу организма.
«Доказано, что пробиотики уменьшают гриппозные симптомы: температуру, кашель и насморк. Но, важно помнить, что не все кисломолочные продукты одинаково полезны. Потому всегда внимательно читайте этикетки и обращайте внимание на срок годности. Запомните: чем он короче, там продукт «натуральнее». Если есть возможность самому сквашивать кефир или простоквашу – лучше не жалеть времени и сил. Это же касается и йогуртов – делать их самостоятельно из закваски очень просто, при этом вы можете добавить к этому продукту любой ингредиент на ваше усмотрение – мороженные ягоды, сезонные фрукты, карамель, мед и так далее», — говорит врач Виктория Савицкая.
Не менее полезны в морозную погоду каши – они надолго обеспечивают организм энергией, согревают во время длительного пребывания на холоде. Это прекрасный источник витаминов и микроэлементов, особенно селена и цинка, которых очень мало в других продуктах. Но стоит помнить, что это справедливо только для каш из цельного зерна. Помимо уже перечисленных достоинств, в таких зерновых много клетчатки, а благодаря этому повышается сопротивляемость организма. Особенно сильными противогриппозными свойствами обладают овсянка и ячмень.
Теги: Донбасс, здоровье, грипп, лечение, советы
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