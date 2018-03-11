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Назван вид алкоголя, помогающий похудеть

11.03.2018 09:45
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Назван вид алкоголя, помогающий похудеть

Результаты последних исследований.

Ученые нашли связь между текилой и сбросом лишнего веса: подсластитель, входящий в состав растительного агавы, влияет на снижение уровня глюкозы в крови, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsoboz.org.

Исследования по этому поводу провело Американское химическое общество. Эксперты тщательно изучили последствия воздействия текилы на уровень глюкозы в крови, и узнали, что сахар в растении, из которого производится текила, может помочь снизить уровень сахара в крови.

Подсластитель природного происхождения,которое содержится в растении агавы, имеет название агавинами. Он не усваивается организмом, поэтому не повысит уровень сахара в крови.

В ходе исследований ученые спрогнозировали, что мыши, которые находились на стандартной диете, а позже пили воду с добавлением агавинов, начинали есть значительно меньше и имели более низкий уровень сахара в крови, чем те мыши, что не потребляли агавини.

Кроме того грызуны, которые потребляли агавини, продуцировали гормон, называемые GLP-1. Этот гормон способствует удержанию ощущение сытости и выработке инсулина. Эксперты думают, что агавини станут полезными для людей с диабетом второго типа или теми, что борются с лишним весом.



Теги: Донбасс, здоровье, похудение, алкоголь, текила
 
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