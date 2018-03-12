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Медики подсказали, как весной избежать головных болей

12.03.2018 16:20
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Медики подсказали, как весной избежать головных болей

В весенний период от скачков атмосферного давления и перепадов температур воздуха люди часто сталкиваются с головными болями.

Особенно страдают люди, у которых имеются заболевания сердца, сосудистые нарушения, замедленное кровообращение и проблемы с артериальным давлением. Но медики утверждают, что головной боли можно избежать, правда, для этого потребуется приложить некоторые усилия и строго выполнять меры профилактики данного симптома метеозависимости и чувствительности к изменениям погодных условий.

Что делать, чтобы голова не болела на "весеннюю погоду"?

- ежедневный массаж головы, причем его можно делать самостоятельно;

- растяжку нужно делать хотя бы один раз в день, чтобы в мышцах, позвоночнике и сосудах не было никаких застоев;

- исключить из рациона питания продукты и напитки, содержащие кофеин;

- включить в рацион продукты, обогащенные Омега-3 жирными кислотами, витаминами группы В и магнием;

Отличное профилактическое средство против головной боли, которое можно использовать и в качестве обезболивающего: смешать в стеклянной банке 10 измельченных зубчиков чеснока, полтора стакана меда и 5-10 горошков черного перца, все смешать и поставить настаиваться в темное прохладное место на 5 дней. Затем переставить в холодильник и употреблять по чайной ложке этого "лекарства" 2-3 раза в день, а если голова только начала болеть, то можно съесть столовую ложку средства.

 

Источник: http://hronika.info 



Теги: Донбасс, здоровье, мигрень, голова
 
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