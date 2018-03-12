Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Будь здоров!

Полезные свойства брокколи, о которых мало кто знает

12.03.2018 22:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Полезные свойства брокколи, о которых мало кто знает

Этот сорт капусты называют одним из самых полезных.

Брокколи вмещает в себе множество витаминов и питательных веществ, за счет чего переоценить ее свойства для здоровья человека просто невозможно. Что тут говорить, если по количеству белка и аминокислот лизина и триптофана мясо уступает брокколи. Единственное отличие - белок в этой капусте имеет растительное происхождение, а значит усваивается быстрее и не приводит к чрезмерной нагрузке на органы ЖКТ.

Об этих полезных свойствах брокколи вы могли даже не догадываться:

- снижает уровень холестерина в сосудах, тем самым очищая их и сохраняя эластичность;

- предотвращает развитие остеопороза;

- заботится о состоянии волос и ногтей;

- защищает от всех видов онкологии, ликвидируя раковые клетки не позволяя им делиться;

- содержит Омега-3 жирные кислоты, а потому ее можно употреблять в качестве профилактики старческого слабоумия и атеросклероза;

- стимулирует иммунную систему;

- улучшает состав крови, ускоряет кровообращение;

- предупреждает ухудшение зрения и развитие глазных заболеваний, например, катаракты;

- успокаивает нервы, поэтому полезна людям с расшатанной нервной системой и тем, кто подвержен стрессам;

- налаживает обмен веществ и позволяет забыть о запорах;

- помогает избавляться от лишних килограммов, даже если кушать ее жаренной и запеченной в духовке с маслом;

- излечивает заболевания желудка, так как обогащена клетчаткой и другими полезными веществами.

Медики рекомендуют есть брокколи настолько часто, насколько это возможно, как как пользу здоровью она приносит колоссальную.

 

Источник: http://hronika.info 



Теги: Донбасс, здоровье, польза, брокколи
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх