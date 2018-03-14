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Популярная игрушка попала в список опасных товаров ЕС

14.03.2018 08:39
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Популярная игрушка попала в список опасных товаров ЕС

Спиннеры представляют риск для детей.

Спиннеры внесены Евросоюзом в список опасных товаров, говорится в докладе за 2017 год, обнародованном европейской системой быстрого оповещения о представляющей опасность для потребителей продукции.

Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на rian.com.ua.

В докладе отмечается, что спиннеры представляют риск для детей, особенно модели c подсветкой: проглатывание ребенком пуговичной батареи от светящегося спиннера может вызывать ожоги пищевода и кишечника. Опасность представляют также легко отделяемые мелкие части игрушки.

Спиннер — прибор, имеющий одну ось и постоянно сохраняющий свое положение. Пользователь держит пальцами за внутреннюю, неподвижную часть и раскручивает внешнюю. Спиннер устроен так, что для запуска его движения достаточно легкого касания пальцем. Вес отдельных деталей подобран так, чтобы максимально долго сохранять свободное вращение спиннера.



Теги: Донбасс, дети, опасность, игрушка
 
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