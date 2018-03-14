Важные факты о курении, которые мало кто знает

14.03.2018 09:41

Ученые рассказали о негативном воздействии курения на мозг человека.



Ни для кого не секрет, что курение вредит здоровью. Именно об этом всех курильщиков предупреждают не только медики, а и производители сигарет. Также, в последнее время отмечается тенденция отказа от курения, так как люди стараются вести здоровый образ жизни и хотят прожить долгую жизнь.



Ученые в очередной раз решили отметить факты о курении, которых многие могут попросту не знать:



Никотин вызывает зависимость и потому так сложно бросить курить.Оказывается, никотин стимулирует тот участок мозга, который отвечает за получение удовольствия. Как только данное вещество перестает поступать - человек начинает испытывать жуткую неудовлетворенность всем, что его окружает.



Выкуривание нескольких десятков сигарет в сутки ведет к ослаблению и даже уменьшению мозга в объеме. В результате это может привести к развитию старческого слабоумия.



Чем раньше человек начинает курить, тем ниже у него уровень интеллекта.Более того, с годами он будет только ослабевать.



Курение снижает концентрацию внимания, а не помогает сконцентрироваться, как многие думают. На самом деле, люди привыкли находить массу оправданий тому, что не могут распрощаться с вредной привычкой. Сфокусировать свое внимание после выкуренной сигареты не получится, так как в сосуды мозга перестанет поступать кислород, ликвидируемый никотином.



Инсульт и курение - два абсолютно разных понятия, которые имеют взаимосвязь. Ученым удалось установить, что из-за никотина кровь становится густой и от этого замедляется кровообращение, за счет чего образуют тромбы, а это повышает риск инсульта в несколько раз.



Эта информация о вреде курения вполне может стать мотивацией к тому, чтобы наконец-то курильщики смогли отказаться от сигарет во благо своего здоровья.

Источник: http://hronika.info