Врачи подсказали, как укрепить иммунитет весной

14.03.2018 18:21

Весенний авитаминоз и ослабление иммунитета можно предотвратить с помощью определенных продуктов.



В марте погода обычно переменчивая, от чего риск простудиться вырастает в несколько раз. Прогнозы погоды могут быть ошибочными и иметь серьезные различия с реальностью, поэтому остается надеяться только на собственную иммунную систему, которая должна защитить от переохлаждения, а также витающих в воздухе вирусов.



Медики советуют укреплять иммунитет всеми доступными методами. К тому же, организм человека в начале весны испытывает дефицит витаминов, так что прием витаминных комплексов по рекомендации врача или же регулярное употребление полезных продуктов - как раз то, что нужно в этот период.



Эти продукты стимулируют иммунную систему, за счет чего она производит больше защитных клеток, нежели обычно:



Цитрусовые фрукты. Всем известно, что в цитрусовых много витамина С, а он - наиболее полезен для иммунитета, поэтому медики рекомендуют есть эти фрукты круглый год.



Мед. Все продукты пчеловодства обладают целым перечнем полезных свойств, а одними из главных можно назвать - антибактериальные, противовирусные, антисептические, антиоксидантные. Так что для крепкого иммунитета мед просто обязан присутствовать в рационе питания.



Чеснок и лук. С раннего детства мы знаем, что лук и чеснок, благодаря фитонцидам, буквально истребляют вредоносных микроорганизмов, встречающихся на их пути. Конечно, детей практически невозможно заставить есть эти продукты, но взрослые должны понимать, что это мега-полезное и самое главное - дешевое противопростудное средство.



Вода. Многие игнорируют рекомендации медиков, относящихся употребления большого количества воды, а зря, ведь она очищает организм, в том числе и от вирусов, и от токсинов. Весной, чтобы помочь своей иммунной системе, нужно пить 1,5-2 литра воды в день.



Сезонные овощи и фрукты красного цвета. Во-первых, они - мощные природные антиоксиданты. Во-вторых, круто очищают организм от токсинов и патогенных бактерий. В-третьих, улучшают кровообращение, за счет чего усиливают защитные функции организма.



Орехи. В них содержатся Омега-3 жирные кислоты, растительные белки, минеральные вещества, благодаря которым очищаются кровеносные сосуды, укрепляется иммунитет, восстанавливаются силы, укрепляется сердце и органы дыхания, поэтому весной без орехов в рационе совсем не обойтись.



Рыба и морепродукты. В этих продуктах самое полезное вещество Омега-3, благодаря которому сосуды становятся эластичными, а клетки и ткани организма в буквальном смысле слова омолаживаются. Плюс ко всему, жирные кислоты активно борются со свободными радикалами и не позволяют засорять организм изнутри.



Зелень. Абсолютно вся зелень доступна нам в любое время года, так как выращивать ее можно даже на подоконнике у себя в кухне. В любой зелени содержатся витамины А, С, К, группы В, РР и Е, калий, магний фосфор - те вещества, которые так необходимы человеческому организму, да и не только в период межсезонья.



Сухофрукты. Помимо того, что сухофруктами можно заменить любые сладости, они еще и содержат в себе железо, а также много других полезных веществ, которые улучшают состав крови и способствуют укреплению иммунитета.



Желательно исключить из рациона вредные продукты и блюда, а также алкоголь, так как они угнетают работу иммунной системы и человек автоматически попадает в группу риска простудных заболеваний в весенний период.

Источник: http://hronika.info