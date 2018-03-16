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Диетологи назвали продукты, которые не стоит запивать кофе

16.03.2018 14:47
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Диетологи назвали продукты, которые не стоит запивать кофе

Не пейте кофе после жирных блюд.

Некоторые продукты питания лучше не запивать кофе – это приводит к неблагоприятным процессам в работе организма, которые могут стать спусковым механизмом для целого ряда заболеваний. К такому заключению пришли исследователи из США, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Опыты научных специалистов показали, что кофе, выпиваемый после жирных блюд, способствует резкому росту уровня сахара в крови.

«Даже у здорового человека уровень сахара в крови резко подскакивает после того, как он угостился жирной пищей. Если же он запил свой обед кофе, уровень сахара повышается в два раза больше: примерно такие же показатели сахара в крови можно наблюдать у людей с повышенным риском развития диабета», — приводится в издании мнение ученых.

Наблюдая за добровольными участниками эксперимента, исследователи установили: жирная еда повышает уровень сахара в крови здорового человека на 32%. При этом, по словам научных работников, эффект роста сахара в крови в таких обстоятельствах может наблюдаться в течение нескольких часов после съеденных блюд. Когда волонтеры, съедавшие жирную пищу, затем в течение пяти часов выпивали две чашки кофе, их уровень сахара в крови увеличивался на целых 65%.

По словам врачей, насыщенные жиры мешают организму нормально усваивать глюкозу, а напитки с кофеином лишь усугубляют это нарушение. «Если человек привык запивать кофе бутерброды, гамбургеры или жареную картошку, уровень сахара в его крови повышается слишком часто, — это неминуемо скажется на работе всего организма», — предостерегли ученые.



Теги: Донбасс, здоровье, кофе
 
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