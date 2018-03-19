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Архив - Будь здоров!

Пять "домашних" рецептов при хроническом бронхите

19.03.2018 18:32
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Пять "домашних" рецептов при хроническом бронхите

Народные методы лечения помогут избавиться от частых приступов кашля.

Как правило, в период межсезонья обостряются все хронические заболевания, в том числе и бронхит. Тем более, что весной повышен риск простудных заболеваний, оказывающих негативное воздействие на бронхи.

В народной медицине есть множество эффективных средств от кашля при хроническом бронхите. 

Предлагаем пять наиболее действенных рецептов, которые можно применять и, как профилактическое средство против обострения бронхита:

Рецепт №1

Настой корня алтея Шесть грамм измельченного корня до порошковой консистенции залить стаканом охлажденной кипяченой воды. Настаивать в течение 8-10 часов. Пить по 2-3 столовые ложки несколько раз в день при обострении бронхита.

Рецепт №2

Настой из репы Две столовые ложки измельченной репы залить стаканом кипятка. Настоять в течение двух часов. Принимать по четверти стакана 2–3 раза в день между приемами пищи.

Рецепт №3

Настой корня девясила Нужно 2 ч.л измельченного корня залить стаканом кипятка в термосе. Принимать по четверти стакана 3 раза в день за полчаса до еды. Является мощным отхаркивающим средством.

Рецепт №4

Чай из плодоножек вишни Чайную ложку плодоножек (заранее высушенных и измельченных) залить стаканом кипятка. Настаивать в течение 10 минут, затем процедить и выпить. Можно добавить мед и пить такой чай несколько раз в день.

Рецепт №5

Калиновый отвар Готовится так: 100 г ягод перетереть с 200 г меда, затем поставить на паровую баню и проварить в течение 5 минут. Принимать по 2 ст. л. 2–3 раза в день, запивая стаканом теплой кипяченой воды.

 

Источник: http://hronika.info 



Теги: Донбасс, здоровье, лечение, рецепт, бронхит
 
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