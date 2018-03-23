Эти продукты могут «убить» либидо

23.03.2018 16:00

Исключите их из рациона.



Учёные назвали 7 продуктов, способных не только понизить, но и вовсе убить на некоторое время половое влечение. При употреблении их в пищу в организме уменьшается тестостерон, что и приводит к исчезновению либидо, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.



Продукты питания в процессе метаболизма снабжают человека энергией, потому пища напрямую связана с «сексуальным» настроением и возможностями. Многие знают о продуктах, способных снизить половое влечение, но не все могут сообщить их названия. Специалисты рассказали, что в случае планов на романтическое свидание лучше исключить из рациона 7 компонентов.



1. Соесодержащие продукты. В сое имеется фитоэстроген, аналогичный по своей структуре женскому гормону эстрогену, а это чревато снижением уровня тестостерона.



2. Бобовые. Эффект от употребления их в больших количествах равен таковому сое.



3. Сахар. Его следует потреблять в меру, так как большая доза сахарозы приведёт к скачку в крови инсулина и, как следствие, к понижению тестостерона.



4. Солёности и копчёности, жирная пища. Их негативное влияние на работу сердца и сосудов трудно переоценить. Дневная норма соли в день составляет до 5 грамм.



5. Кофеин. Тестостерон притупляется как при употреблении кофе, так и энергетических напитков.



6. Продукты с пищевыми дрожжами. Выпечка, квас, пиво – от них следует отказаться перед и во время романтического вечера.



7. Алкоголь. Попадая в организм, он поражает все его системы. Что касается рассматриваемой темы, потребление спиртного приводит к уменьшению интенсивности снабжения половых органов кровью, а ЦНС сигнализирует о том, что пора идти спать. Учёные рекомендуют во время свидания лишь по одному бокалу белого или сухого красного вина.