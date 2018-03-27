Все рубрики раздела
- Магнитные бури мощно ударят по Украине: названы даты08:57
- Как употреблять куркуму, чтобы избавиться от боли в суставах, холестерина, триглицеридов, улучшить память и работу мозга08:37
- Медики рассказали, чего не нужно делать по утрам, чтобы быть здоровыми07:01
- Названы обязательные меры профилактики инсульта18:48
- Украинцев предупредили о новых магнитных бурях. В конце месяца будет несколько тяжелых дней18:23
- Эти витамины помогут избавиться от усталости22:02
- Супрун предлагает украинцам отказаться от флюорографии21:07
- 10 причин преждевременного старения кожи18:17
- Медики объяснили, почему не стоит отказываться от сахара18:02
- Эти продукты могут «убить» либидо16:00
Названы обязательные меры профилактики инсульта
Инсульт является одним из самых распространенных заболеваний среди людей пожилого возраста и не только. Ежегодно от инсультов умирают несколько миллионов человек во всем мире и с каждым годом их число только растет.
Медики утверждают, что образ жизни каждого человека играет ключевую роль в том, стоит ли ему опасаться инсульта в будущем. Курение, злоупотребление спиртными напитками, низкая физическая активность, ожирение, нездоровое питание - все это увеличивает шансы на инсульт.
Обязательные меры профилактики инсульта, который должны войти в привычку:
- не допускать повышения уровня холестерина в крови;
- контролировать артериальное давление ежедневно, особенно если есть предпосылки гипертонии или гипотонии;
- если есть лишний вес - похудеть;
- после 40-45 лет желательно не реже одного раза в год посещать кардиолога;
- выполнять меры профилактики сахарного диабета второго типа, так как при этом недуге риск инсульта увеличивается в несколько раз;
- уделять время отдыху, физическому расслаблению, а также спать не менее 7 часов каждую ночь;
- чаще бывать на свежем воздухе;
- меньше нервничать и избегать стрессовых ситуаций;
- совершать ежедневно пешие прогулки, если здоровье позволяет - пробежки.
В большинстве случаев от инсультов не умирают, но все-таки болезнь лучше предупредить, чем потом вылечиться и снова встать на ноги, зажить полноценной жизнью, не принимая при этом горы медикаментов.
Источник hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, инсульт, профилактика
- «Сломали ихний дух»: Захарченко заявил о «неофициальной» победе над ВСУ07:45
- "Пришло время выполнять обещания": Хуг встретился с главарем террористов "ЛНР"07:25
- Школа, больница и даже кладбище остались в оккупации, – медсестра из Зайцева22:36
- Боевики Захарченко используют «комендантский час» для «развлечений»22:13
- Кто заменит Захарченко: названы основные претенденты21:53
- Vodafone хочет завести оборудование в Луганск через Донецк21:33
- В «Vodafone» прогнозируют восстановление связи на Донбассе уже в апреле21:07
- В «ДНР» организовываются поездки в места, где ловит Vodafone20:49
- Условие Vodafone для «ДНР»: Будете и дальше с нами играться – демонтируем оборудование19:34
- "Перезагрузка власти в Киеве и русская автономия", - командир "ДНР" из РФ рассказал об оставшемся варианте от России подорвать Украину изнутри18:36
- Новый циклон: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине09:05
- Магнитные бури мощно ударят по Украине: названы даты08:57
- Еще одна страна упростила визовый режим с Украиной08:43
- Как употреблять куркуму, чтобы избавиться от боли в суставах, холестерина, триглицеридов, улучшить память и работу мозга08:37
- Тысячи россиян в Москве в один голос требуют отставки Путина08:15
- До сближения гигантского астероида с Землей осталось три дня08:00
- «Сломали ихний дух»: Захарченко заявил о «неофициальной» победе над ВСУ07:45
- "Пришло время выполнять обещания": Хуг встретился с главарем террористов "ЛНР"07:25
- Новый закон о валюте: что изменится для украинцев07:10
- Медики рассказали, чего не нужно делать по утрам, чтобы быть здоровыми07:01
- Магнитные бури мощно ударят по Украине: названы даты08:57
- Как употреблять куркуму, чтобы избавиться от боли в суставах, холестерина, триглицеридов, улучшить память и работу мозга08:37
- Медики рассказали, чего не нужно делать по утрам, чтобы быть здоровыми07:01
- Названы обязательные меры профилактики инсульта18:48
- Очень опасная практика для Украины: стало известно, где в Украине появятся новые боевики21:16
- Диетологи подсказали, какие продукты следует готовить на ужин, чтобы эффективно худеть18:40
- Украинцев предупредили о новых магнитных бурях. В конце месяца будет несколько тяжелых дней18:23
- Названы десять скрытых симптомов лейкемии16:41
- Возвращение блудного Vodafon в Донецк: Мифы и реальность14:06
- 26 марта: Какой сегодня праздник13:50
- Бирюков про АТО: Уже появился коридор, отсекающий Донецк, уже были видны высотки Луганска. Оставалось полторы-две недели
- Донбасс готовят к экологической катастрофе
- Соцсети сообщили о проверках и очередях на донбасских КПВВ
- Пошагово: как ВПЛ получить единоразовую денежную помощь
- Соцсети: Донецк умирает, но против автоматов не попрешь
- Марчук рассказал, к чему нужно готовиться Донбассу
- Битва за Донбасс: украинцы успокоились и не идут на компромиссы
- Адресная помощь: важная информация для переселенцев и жителям прифронтовой зоны Донбасса
- Стрелков рассказал, почему оккупированный Донбасс не стал частью России
- Писательница Ирэн Роздобудько: Новая волна патриотизма поднимется именно с Донбасса