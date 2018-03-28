Как употреблять куркуму, чтобы избавиться от боли в суставах, холестерина, триглицеридов, улучшить память и работу мозга

28.03.2018 08:37

Куркума, черный перец и кокосовое масло предоставят нам много преимуществ для здоровья сами по себе, но эти ингредиенты еще лучше, когда они объединены вместе, потому что они повышают эффективность друг друга во много раз.

Вам нужно всего около 10 минут, чтобы подготовить пасту из этого супер-трио, которое может храниться до двух недель в холодильнике.

Еще одна хорошая вещь об этой смеси заключается в том, что вы можете добавить пару чайных ложек к любому из ваших приемов пищи, поскольку она сочетается с буквально каждым блюдом.

Но прежде чем делиться рецептом, мы хотели бы напомнить вам о пользе для здоровья ингредиентов:

Куркума — очень популярная азиатско-индийская специя, которая является частью семьи имбиря. Она имеет множество преимуществ для здоровья, главным образом благодаря активному ингредиенту, называемому куркумином (вещество, которое придает ему желтый цвет). Куркумин обладает способностью блокировать болезнетворные молекулы, связанные с воспалением.

Многие исследования показали, что она более эффективна, чем некоторые сильные противовоспалительные препараты (такие как гидрокортизон), не вызывая каких-либо побочных эффектов.

Черный перец — используют в качестве специи и приправы. Многие исследования показали, что черный перец способствует снижению веса в результате его способности сжигать жир и стимулировать обмен веществ. Кроме того, он также работает как естественный антидепрессант, который помогает улучшить настроение!

Эта специя на самом деле является ключом к эффективности этой пасты благодаря ее компоненту, называемому пиперином, который обладает способностью увеличивать поглощение куркумина до 1000 раз.

Кокосовое масло состоит из более чем 90% насыщенных жиров, которые богаты триглицеридами средней цепи (которые придают ему сильные антимикробные свойства) и помогают увеличить абсорбцию куркумы. В дополнение к этому, кокосовое масло также является отличным источником белка.

Преимущества для здоровья пасты из куркумы, перца и масла:

Натуральный антиоксидант, противовоспалительный, антисептический и анальгетический

Усилитель иммунитета

Сбалансирует уровни холестерина

Детоксифицирует печень

Анти-канцерогенный

Улучшение пищеварения

Увеличивает метаболизм

Способствует снижению веса

Усиливает память и функцию мозга

Снижает высокое кровяное давление

Уменьшает воспаление и жесткость суставов

Снижает уровень триглицеридов

Рецепт:

Ингредиенты:

1/4 стакана порошка куркумы

1 ч.л. свежемолотого черного перца

1 ч.л. кокосового масла или оливкового

1/2 стакана воды

Смешайте все ингредиенты в кастрюле из нержавеющей стали и варите на среднем огне, часто помешивая. Когда смесь начнет пузыриться (через 4 минуты), уменьшите огонь и продолжайте перемешивание, чтобы предотвратить его горение. Как только он загустеет до пасты (всего около 8 минут), снимите с огня.

Дайте смеси остыть, а затем поместите ее в стеклянную банку и храните в холодильнике. Вы можете использовать пасту в течение 2 недель.

Рекомендуемое потребление составляет 2 чайные ложки в день. Вы также можете добавить пару чайных ложек к еде или к утреннему коктейлю

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на fithacker.ru