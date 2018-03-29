ДАТЫ МАГНИТНЫХ БУРЬ В АПРЕЛЕ

29.03.2018 20:17

Первая магнитная буря (правда, более слабая) придет на Землю 12 апреля. Ей астрономы уже присвоили уровень G1. 11-го и в период с 13 по 19 апреля пройдут геомагнитные возбуждения, которых в этом году еще не наблюдалось.

Магнитные колебания ожидаются 11, 13, 14, 16, 20 числа.

Серьезные магнитные бури в апреле возможны 12, 17, 18, 19 числа.

По стандартной шкале Национальной атмосферной администрации США, бури класса 1 способны воздействовать на энергетические системы - слабые флуктуации в энергетических системах, на космические аппараты - небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами, на наземные системы - полярные сияния видны на высоких широтах (до 60 градусов), на начало миграций животных