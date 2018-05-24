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Как снизить риск инсульта: 7 проверенных способов
Инсульт появляется тогда, когда прекращается или значительно ослабляется поступление крови к части мозга, из-за недостатка кислорода клетки мозга начинают умирать.
Это состояние требует немедленной медицинской помощи.
Свести к минимуму повреждения мозга из-за инсульта может только своевременное выявление.
7 способов, как снизить риск инсульта
Каждому человеку необходимо регулярно обследоваться у врачей, особенно если он в группе риска.
Чтобы уменьшить риск развития инсульта, нужно снизить кровяное давление. Стоит уменьшить употребление соли, а также продукты с высоким содержанием холестерина. Вместо этого необходимо употреблять больше овощей и фруктов.
Следует обращать внимание на свой вес, поэтому необходимо время от времени взвешиваться. Не стоит забывать и о физических упражнениях.
У людей, страдающих сахарным диабетом, весомо увеличивается риск возникновения инсульта. Поэтому необходимо время от времени контролировать уровень сахара.
Чтобы снизить риск этого заболевания, нужно меньше употреблять алкогольных напитков. А вот от курения полностью отказаться.
К слову, люди, которые регулярно посещают сауну, менее склонны к инсульту, чем те, кто ходит раз в неделю или меньше.
Источник 24tv.
Теги: Донбасс, здоровье, инсульт, риск
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