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5 домашних масок для кожи вокруг глаз, которые разгладят морщинки и предотвратят гусиные лапки
Кожа вокруг глаз – самая нежная. Поэтому, к сожалению, стареет она раньше и первой выдает приметы возраста. Если уделить этой деликатной зоне особое внимание – вы сможете продлить молодость. Мы подготовили для вас 5 рецептов масок для кожи вокруг глаз, чтобы морщинки стали менее заметными.
1. Маска с алоэ
Ингредиенты
- 1 ст. л. домашней сметаны или жирных сливок;
- 1 ч. л. сока алоэ.
Приготовление и применение
Возьмите сметану, соедините с соком алоэ. Нанесите на кожу вокруг глаз. Через 30 минут снимите состав ватным диском, смоченным в теплом травяном чае. После нанесите питательный крем. Маска не только хорошо увлажнит кожу, но и отбелит ее.
2. Маска с огурцом
Ингредиенты
- 1 ст. л. тертого огурца;
- 1 ч. л. жидкого меда.
Приготовление и применение
Смешайте мёд и огурец. Нанесите на 15 минут на кожу вокруг глаз. Предварительно нанесите мёд на запястье, чтобы проверить, нет ли у вас аллергии на этот компонент. Маска прекрасно питает и подтягивает нежную кожу вокруг глаз, борется с пигментацией и покраснением век.
3. Маска с петрушкой
Ингредиенты
- 1 ст. л. тертого огурца;
- 10 мл сока петрушки;
- пара капель витамина Е.
Приготовление и применение
Соедините ингредиенты для маски и наложите смесь вокруг глаз. Можно добавить пару капель витамина Е. Смойте через 15 минут.
4. Маска из картофеля
Ингредиенты
- 1 картофель.
Приготовление и применение
Натрите картофель на терке, отожмите слегка сок. На маленькие марлевые салфетки положите по 1 ст. л. натёртого картофеля, а потом на 15 минут приложите их под глаза. Затем снимите маску и промокните кожу вокруг глаз ватным тампоном, смоченном в холодном крепком черном чае.
5. Маска из банана
Ингредиенты
- 1 ч. л. банановой кашицы;
- 1 ч. л. сметаны.
Приготовление и применение
Смешайте банановую кашицу со сметаной. Маску нанесите вокруг глаз, держите 15 минут и смойте прохладной водой.
Сохраните рецепты этих масок себе, чтобы опробовать, когда будет возможность. А также не жадничайте и поделитесь с подругами
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на fabiosa.ru
Теги: Донбасс, здоровье, морщины, маска
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