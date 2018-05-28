5 домашних масок для кожи вокруг глаз, которые разгладят морщинки и предотвратят гусиные лапки

28.05.2018 09:56

Кожа вокруг глаз – самая нежная. Поэтому, к сожалению, стареет она раньше и первой выдает приметы возраста. Если уделить этой деликатной зоне особое внимание – вы сможете продлить молодость. Мы подготовили для вас 5 рецептов масок для кожи вокруг глаз, чтобы морщинки стали менее заметными.

1. Маска с алоэ

Ингредиенты

1 ст. л. домашней сметаны или жирных сливок;

1 ч. л. сока алоэ.

Приготовление и применение

Возьмите сметану, соедините с соком алоэ. Нанесите на кожу вокруг глаз. Через 30 минут снимите состав ватным диском, смоченным в теплом травяном чае. После нанесите питательный крем. Маска не только хорошо увлажнит кожу, но и отбелит ее.

2. Маска с огурцом

Ингредиенты

1 ст. л. тертого огурца;

1 ч. л. жидкого меда.

Приготовление и применение

Смешайте мёд и огурец. Нанесите на 15 минут на кожу вокруг глаз. Предварительно нанесите мёд на запястье, чтобы проверить, нет ли у вас аллергии на этот компонент. Маска прекрасно питает и подтягивает нежную кожу вокруг глаз, борется с пигментацией и покраснением век.

3. Маска с петрушкой

Ингредиенты

1 ст. л. тертого огурца;

10 мл сока петрушки;

пара капель витамина Е.

Приготовление и применение

Соедините ингредиенты для маски и наложите смесь вокруг глаз. Можно добавить пару капель витамина Е. Смойте через 15 минут.

4. Маска из картофеля

Ингредиенты

1 картофель.

Приготовление и применение

Натрите картофель на терке, отожмите слегка сок. На маленькие марлевые салфетки положите по 1 ст. л. натёртого картофеля, а потом на 15 минут приложите их под глаза. Затем снимите маску и промокните кожу вокруг глаз ватным тампоном, смоченном в холодном крепком черном чае.

5. Маска из банана

Ингредиенты

1 ч. л. банановой кашицы;

1 ч. л. сметаны.

Приготовление и применение

Смешайте банановую кашицу со сметаной. Маску нанесите вокруг глаз, держите 15 минут и смойте прохладной водой.

Сохраните рецепты этих масок себе, чтобы опробовать, когда будет возможность. А также не жадничайте и поделитесь с подругами

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на fabiosa.ru



