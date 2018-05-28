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Как выбрать мороженое, которое не навредит здоровью
За летний период любители мороженого съедают от 2 до 4 кг этого десерта. Однако часто его качество не соответствует принципам безопасного питания. Например, так называемое мягкое мороженое изготавливают из порошка и воды, пишет "Likar.info".
"В состав порошка входят сухое молоко, молочные белки, подсластители, ароматизаторы и пищевая добавка Е 466, которая при превышении дозы может вызвать расстройство желудка. При изготовлении и продаже такого мороженого производители получают 350-370% чистой прибыли, поскольку себестоимость его около 2 гривен", - рассказал Андрей Бабаев, технолог пищевой промышленности.
Замороженный сок должен состоять исключительно из сока и сахара. При этом на упаковке производитель обязан указывать процент фруктовой части. Опасными компонентами могут оказаться красители и другие примеси.
В пломбире должно содержаться 12-25% жира и никаких признаков льда. Его цвет должен быть сливочным, а не снежно-белым. Стаканчик - хрустящим.
Достаточно часто в сливочное мороженое добавляют растительные жиры. Из-за вредности они под запретом во многих странах, однако в Украине запрещены только в детском питании для малышей, не достигших 3-летнего возраста.
Если на пачке мороженого есть надпись ГОСТ 4735, в продукте присутствуют трансжиры. В десерте, обозначенном маркировкой ГОСТ 4733 должны содержаться только натуральные молочные жиры.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, здоровье, польза, вред, мороженое, лето, жара
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