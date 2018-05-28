Как выбрать мороженое, которое не навредит здоровью

28.05.2018 12:01

За летний период любители мороженого съедают от 2 до 4 кг этого десерта. Однако часто его качество не соответствует принципам безопасного питания. Например, так называемое мягкое мороженое изготавливают из порошка и воды, пишет "Likar.info".

"В состав порошка входят сухое молоко, молочные белки, подсластители, ароматизаторы и пищевая добавка Е 466, которая при превышении дозы может вызвать расстройство желудка. При изготовлении и продаже такого мороженого производители получают 350-370% чистой прибыли, поскольку себестоимость его около 2 гривен", - рассказал Андрей Бабаев, технолог пищевой промышленности.

Замороженный сок должен состоять исключительно из сока и сахара. При этом на упаковке производитель обязан указывать процент фруктовой части. Опасными компонентами могут оказаться красители и другие примеси.

В пломбире должно содержаться 12-25% жира и никаких признаков льда. Его цвет должен быть сливочным, а не снежно-белым. Стаканчик - хрустящим.

Достаточно часто в сливочное мороженое добавляют растительные жиры. Из-за вредности они под запретом во многих странах, однако в Украине запрещены только в детском питании для малышей, не достигших 3-летнего возраста.

Если на пачке мороженого есть надпись ГОСТ 4735, в продукте присутствуют трансжиры. В десерте, обозначенном маркировкой ГОСТ 4733 должны содержаться только натуральные молочные жиры.

Источник: https://from-ua.com