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Назван самый полезный для здоровья чай

28.05.2018 19:15
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Назван самый полезный для здоровья чай

Доказана польза чая каркаде.

Научные работники рекомендовали для обязательного употребления чай из засушенных лепестков гибискуса – каркаде, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.

Этот напиток, по их словам, не только подтвердил в ряде исследований позитивное действие на самочувствие человека, но и проявил себя как эффективное средство для снижения холестерина и лишнего веса.

Каркаде как никакой другой напиток обладает массой оздоровительных свойств, заявили специалисты.

В частности, врачи отметили, что каркаде отличается повышенным содержанием витамина С и антиоксидантами, поэтому его употребление целесообразно при воспалительных процессах, простудах. Кроме того, чай каркаде – это незаменимый продукт в питании людей, страдающих от диабета или склонных к нему.

«Для страдающих от сахарного диабета каркаде является просто спасением, ведь он регулирует уровень холестерина в крови, предотвращает скачки уровня сахара, способствует более качественному выведению токсинов из печени», — отметили эксперты.

Также они порекомендовали обязательно пить чай каркаде женщинам, которым хорошо знакома проблема болезненных месячных. Его употребление помогает восстановить гормональный баланс, пояснили медики. Они добавили, что питье каркаде помогает и тем, кто страдает от хронических заболеваний органов малого таза.

Ранее было известно, что напиток способствует снижению давления



Теги: Донбасс, здоровье, чай, польза
 
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