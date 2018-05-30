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Які хвороби лікує черешня?

30.05.2018 16:45
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Які хвороби лікує черешня?

"Країна здоров'я" дізнавалась все про корисні властивості черешні. 

Вченим вдалося розгадати секрети відомої ягоди, яку стародавні греки використовували як ліки. Виявилося, що в її склад входять компоненти, які зміцнюють стінки судин, і виводять токсини.

Дослідники перерахували лише незначну частку захворювань, з якими здатна впоратись черешня. Виявляється, чудо-ягода здатна зупиняти ріст пухлин і навіть лікувати атеросклероз. Ягода також є відмінним засобом від алергії, подагри, артрозу і ревматизму. Також, черешня відмінно зміцнює нервову систему.

Відзначимо, вчені стверджують, що пиріг з улюбленою ягодою впливає на організм в десять разів краще, ніж аспірин. Це пов'язано з тим, що в складі ягоди є рослинні поліфеноли - флавоноїди. Саме ця речовина сприяє тонізації організму.

Источник: http://zdorovia.com.ua 



Теги: Донбасс, здоровье, болезни, черешня
 
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