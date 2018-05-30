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Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?
Синоптики попереджають, що з 1 червня метеочутливі люди можуть почувати себе погано, адже нашу планету накриють потужні магнітні бурі, які триватимуть п'ять днів.
Від спалахів на сонці найчастіше страждають літні люди та діти, а також ті, у кого є проблеми з судинами і серцем. Якщо ви належите до однієї з цих категорій, то слід прислухатися до рекомендацій медиків.
Що робити, щоб зберегти здоров'я і самопочуття в період магнітних бур:
- відмовитися від "важкої" їжі, яка навантажує шлунок і судини;
- не курити і намагатися уникати місць, де повітря просочене тютюновим димом;
- відставити убік бажання випити чогось спиртного, адже це додаткове навантаження на серце, судини і головний мозок;
- на час магнітних бур краще не вживати кофеїн і чорного чаю;
- трав'яний чай з коренем валеріани або шавлією допоможе заспокоїтися і усунути головний біль, а також попередити його;
- аромат ефірної олії м'яти, а також страви і напої з цією рослиною, позитивно впливають на нервову і серцево-судинну систему, тому їх потрібно вживати в період магнітних коливань в атмосфері;
- більше гуляти на свіжому повітрі.
Источник: http://zdorovia.com.ua
Теги: Донбасс, головная боль, магнитная буря
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