Все рубрики раздела
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Кому нельзя идти в бассейн20:44
- Які хвороби лікує черешня?16:45
- Медики рассказали, почему трескаются губы и как этого избежать13:55
- В ожидании магнитных бурь: как сохранить здоровье09:54
- Названы продукты, которые ошибочно считают полезными22:39
- Назван самый полезный для здоровья чай19:15
- Зеленый чай может навредить здоровью15:30
- Диетологи рассказали, какими продуктами можно заменить мясо13:38
Здоровый сон: какая поза правильная
В состоянии сна мы проводим одну треть своей жизни. И что очень важно, сон — это время, когда организм находится в покое. Дыхание и сердечная деятельность замедляются, расслабляются мышцы и выключается сознание. Но чтобы организм отдохнул «на все сто», спать надо «по науке». Самое главное в этом деле — правильная поза. Итак, взвешиваем плюсы и минусы популярных вариантов!
Здоровый сон: какая поза правильная?
Сон на животе
Преимущества
- На животе легче заснуть. Поэтому данная поза считается самой удобной, но отнюдь не самой полезной.
- Врачи считают, что стоит спать в такой позе, если вы испытываете дискомфортное состояние в органах пищеварения. Сон на животе помогает уменьшить неприятные ощущения.
К сожалению, на этом преимущества сна на животе заканчиваются, и начинаются недостатки.
- Если мы ложимся на живот, то поворачиваем голову на бок. В этот момент изгибается и сдавливается одна из позвоночных артерий. Из-за этого нарушается кровоснабжение мозга.
- Во время сна на животе легкие не в состоянии полностью расправиться, грудная клетка сдавливается. Это затрудняет дыхание.
- Сон на животе может повлечь проблемы сексуального характера. Причем и у женщин, и у мужчин. Происходит это из-за того, что собственный вес тела давит на внутренние органы. Это нарушает кровообращение в нижней части живота. А кровообращение напрямую влияет на сексуальное здоровье.
- Спать на животе не рекомендуют не только сексологи, но и косметологи! Из-за такого положения во сне раньше появляются морщины на лице (чаще в носогубной области). Также женщины рискуют приобрести нежелательные складки и морщинки на груди, от которых сложно избавиться. У любителей спать на животе чаще проявляется отечность лица по утрам.
Сон на боку
Поза на боку считается самой естественной. Недаром по-другому ее называют поза «зародыша» или «эмбриона». Тибетские специалисты утверждают, что сон на левом боку способствует продлению жизни. А йоги считают, что сон на левом боку обладает согревающим эффектом, а на правом — охлаждающим.
Преимущества
- Данная поза подходит для тех, у кого болит поясница. Когда мы лежим на боку, наш позвоночник приобретает естественные изгибы и спина отдыхает.
- Поза «эмбриона» помогает снизить неприятные ощущения при несварении и изжоге.
- Также данная поза помогает справиться с храпом.
Недостатки
- После сна на боку могут появиться боли в шейном отделе позвоночника.
- Людям, страдающим гипертонической болезнью, нежелательно спать на левом боку.
- Данное положение оказывает лишнюю нагрузку на сердце.
- Когда мы спим на боку, мы рискуем приобрести морщины на той стороне лица, которой касаемся подушки во время сна.
Сон на спине
Эта поза считается самой благоприятной. Вот ее основные достоинства.
- Спать в таком положении рекомендуют людям, страдающим сколиозом.
- При травмах спины спать в такой позе комфортнее всего — происходит расслабление всех мышц и снятие напряжения.
- Самая полезная поза для кожи. Лежа на спине, мы не соприкасаемся лицом с подушкой.
- Сон на спине — лучший вариант для гипертоников. В этой позе оказывается равномерная нагрузка на сердце.
Противопоказана данная позиция тем, кто храпит и страдает апноэ во сне.
Главное: выбирая позу для сна, уделите особое внимание положению шеи. Необходимо, чтобы кровь беспрепятственно проходила к головному мозгу. В этом — залог спокойного и здорового сна
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на 7ya.ru
Теги: Донбасс, здоровье, сон
- Расследование "Донбасса". Паника вокруг "свиного гриппа" организована
- Насиров не получил от суда разрешение на судебно-медицинскую экспертизу здоровья
- Алексей Белый: Для людей главное не скорость принятия бюджета, а его качество»
- Распространители БАДов пытались нажиться на школьниках
- Названы два способа, как заставить Россию уйти с Донбасса
- Сильные духом. После тяжелейшего инсульта мужчина стал марафонцем
- "Ни славы, ни почестей. Розыск прекращен", - в НП сообщили о ликвидации предателя из Мариуполя22:27
- На Донетчине детей не пускали на финал патриотической игры21:44
- На каких водоемах Донецкой области можно купаться без риска для жизни и здоровья21:06
- День защиты детей: Как соблюдают права ребенка в «ДНР»20:24
- В мае на Донбассе погибли 10 мирных жителей20:06
- Молодежь Донецка рассказала, где планирует работать после завершения учебы19:04
- В Донецке горела многоэтажка. Погиб мужчина18:39
- В Донецка заметили колону военной техники, которая двигалась по центру города18:20
- Дом «главы». Что осталось от величия Плотницкого в Луганске17:54
- В "ДНР" знают причину дефицита бензина и посетовали, что при Украине эта проблема решалась быстро17:36
- "Ни славы, ни почестей. Розыск прекращен", - в НП сообщили о ликвидации предателя из Мариуполя22:27
- В Украине новые правила регистрации браков: анализы для молодоженов22:02
- На Донетчине детей не пускали на финал патриотической игры21:44
- 10 примет об обручальном кольце21:25
- На каких водоемах Донецкой области можно купаться без риска для жизни и здоровья21:06
- Эксперт рассказал, возможна ли большая война России против Украины20:49
- День защиты детей: Как соблюдают права ребенка в «ДНР»20:24
- В мае на Донбассе погибли 10 мирных жителей20:06
- Почему Wi-Fi называют тихим убийцей19:50
- Лукашенко считает, что Россия не заинтересована в завершении войны на Донбассе и в Сирии19:29
- 10 примет об обручальном кольце21:25
- Эксперт рассказал, возможна ли большая война России против Украины20:49
- Почему Wi-Fi называют тихим убийцей19:50
- Колектори погрожують розбити голову об стіну. Що робити у таких випадках. ВІДЕО16:42
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- С ног на голову: этих знаков Зодиака ожидает лето перемен12:43
- А сын вернулся в Донецк: Как семья переселенцев пробивалась в Киеве11:26
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Топ-5 женских имен, которые сводят мужчин с ума
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности
- Дом «главы». Что осталось от величия Плотницкого в Луганске
- В Горловку прибыло "подкрепление" для боевиков ДНР из РФ
- «Взрывная волна»: оккупированный Донецк вздрогнул от мощного взрыва
- Куда исчез Ташкент и Ходаковский: соцсети активно пишут о пропаже сразу двух главарей "ДНР"
- Боевики ДНР предупредили, что оформить пропуск в Седово можно только до 11 июня 2018 года
- Конфликт на Донбассе может мгновенно прекратиться: Ельченко назвал условие
- Лидер боевиков ДНР "Ташкент" - все: в Москве приняли окончательное решение
- "Два дня ждал эту новость", - волонтер рассказал о новой победе "третьей силы" на Светлодарской дуге