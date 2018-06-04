Как ухаживать за жирной кожей летом: убираем лишний блеск

04.06.2018 09:15

Под воздействием летней жары сальные железы начинают работать с удвоенной силой. В случае с жирной и комбинированной кожей ситуация значительно усложняется. Начинается настоящий квест: как найти увлажняющие средства, от которых кожа не будет лосниться и блестеть еще больше? Как подобрать для макияжа тональную основу, которая не поплывет через полчаса? Прибавьте к этому то, что жирная кожа склонна к закупориванию пор, воспалениям и образованию акне, а гиперсекреция сальных желез не позволяет долго носить мейкап. В общем, уход за жирной кожей в летнее время – однозначно занятие не из простых.

Между жирным блеском и сиянием здоровой кожи есть большая разница.

Для начала нужно разобраться, в чем причина того, что лицо начинает лосниться уже через час после умывания.

Себум продуцируется сальными железами в зависимости от потребностей кожи – более или менее интенсивно. Если Вы обладаете от природы жирной кожей, то, увы, кардинально здесь изменить ситуацию невозможно, однако снизить уровень неудобств вполне реально.

А вот если признаки повышенного жироотделения появились недавно, то здесь могут быть две основные причины:

Вы недостаточно увлажняете кожу, считая, что увлажнение и питание нужны только зимой.

Вы наоборот перестарались с увлажнением и довели кожу до гипергидратации.

В первом случае речь идет о распространенной ошибке многих женщин, которые считают, что кожный жир, который из-за летней жары может интенсивнее начать вырабатывать даже сухая кожа, сам по себе служит питанием для кожи и защитной пленкой. В итоге, кожа, не получая нужного увлажнения, пытается справляться сама, но не умеет это делать по-другому, кроме как усиливая выработку себума. Естественно, выделения сальных желез не могут выполнять функции увлажнения.

Во втором случае, если речь идет о гипергидратации (перенасыщении жидкостью, принимаемой в избыточных количествах) кожи лица, то, скорее всего, Вы просто переусердствовали с увлажняющими средствами. А в попытках восстановить баланс, сальные железы начинают снова-таки усиленно работать, вырабатывая больше себума.

Как видите, крайности приводят к одному и тому же результату, поэтому справляться с обеими проблемами можно одними методами.

Как очищать жирную кожу летом

Современные дерматологи советуют обладательницам жирной и комбинированной кожи в выборе средств домашнего ухода за кожей лица отказаться от жестких очищающих средств с содержанием спирта и агрессивных ПАВов. А летом этого правила нужно придерживаться тем более!

Спиртосодержащие средства иссушают кожу настолько, что лицо от стресса начинает вырабатывать больше сального секрета. И получается замкнутый круг: Вы подсушиваете кожу, а она только еще больше жирнеет.

Лучше выбрать мягкие и деликатные очищающие средства:

Пенки

Муссы

Гели для умывания

В состав этих средств могут входить противовоспалительные и антисептические компоненты:

Цинк

Триклозан,

Салициловая кислота

Абсорбирующий уголь

Экстракты календулы, ромашки и других трав

Эфирные масла чайного дерева и розмарина

Кстати, не забывайте, что умываться нужно водой только комнатной температуры – горячая провоцирует усиление работы сальных желез, а холодная не может растворить жир.

Для вечернего снятия макияжа (особенно стойкого), как ни парадоксально это звучит, обладательницам жирной кожи лучше выбирать средства с маслами. Художники хорошо знают одно правило: растворить масло можно только маслом. Это правило работает и для демакияжа.

Если средства на водной основе просто скользят по жирной поверхности кожи, то масла помогают растворять излишки жира. Но при выборе масляного средства для демакияжа обращайте внимание, чтобы упаковка обязательно содержала пометку «некомедогенное средство» (то есть не закупоривает поры). В идеале стоит остановиться на гидрофильных маслах.

Чем лучше увлажнять жирную кожу летом

Многие косметические марки предлагают продукты, отвечающие летним потребностям жирной и комбинированной кожи. Подобные средства часто содержат так называемые микроспонжи, которые способны абсорбировать себум, матируя лицо в течение дня.

Хороши для увлажнения жирной кожи средства с легкими текстурами, увлажняющими и одновременно контролирующими работу сальных желез:

Флюиды

Эмульсии

Кремы-сорбеты

Сыворотки в качестве дополнительного витаминного ухода

Главное – не перестараться с количеством увлажняющего средства.

Можно попробовать следующий способ для очень жирной кожи: утром после умывания наносить на лицо матирующий крем, подсушивающий воспаления и акне, а на ночь после демакияжа – увлажняющее средство.

Макияж против жирного блеска кожи

Есть несколько правил, которые помогут вашему летнему мейкапу продержаться целый день и не поплыть на жирной коже, а также побороть предательский жирный блеск.

Используйте праймер.

Наносите его после увлажняющего крема перед нанесением тональной основы. Он закрепит тон и не даст ему скататься в течение дня. Выбирайте тональную основу с абсорбирующими ингредиентами.

Многие бренды выпускают тональные средства с матирующим эффектом специально для жирной кожи. По возможности в жаркую погоду замените тональный крем рассыпчатой минеральной пудрой.

Можно использовать и классическую прессованную пудру – она также впитает жир и обеспечит коже матовый финиш. Однако рассыпчатая пудра лишена комедогенного эффекта и не забивает поры, даже если неоднократно освежать ею макияж в течение дня. Откажитесь от хайлайтеров и прочих кремовых сияющих средств для макияжа.

Основы и кремы со светоотражающими частицами летом ни к чему, если лишним блеском будут привлекать внимание к частям лица, которые и так норовят заблестеть. Всегда носите с собой матирующие салфетки-блоттеры.

Льняные салфетки-блоттеры – отличное изобретение бьюти-индустрии для обладательниц жирной кожи, без которых летом просто не обойтись. Их можно использовать сколько угодно раз в течение дня – они мгновенно впитывают кожный жир и не портят при этом макияж.

Матирующие салфетки, занимающие в сумочке минимум места — отличная летняя альтернатива пудре, не закупоривающая поры.

Как видите, при условии соблюдения основных правил ухода, справиться с жирным блеском кожи летом вполне возможно, а правильный макияж поможет довершить процесс ликвидации ненужного блеска на лице. Надеемся, наши советы, как ухаживать за жирной кожей правильно в жаркую погоду, помогут читательницам чувствовать себя уверенно

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на estet-portal.com



