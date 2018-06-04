Все рубрики раздела
- Названы эффективные домашние средства от зубной боли19:30
- Как ухаживать за жирной кожей летом: убираем лишний блеск09:15
- Ученые нашли новый способ продлить жизнь08:25
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Кому нельзя идти в бассейн20:44
- Які хвороби лікує черешня?16:45
- Медики рассказали, почему трескаются губы и как этого избежать13:55
- В ожидании магнитных бурь: как сохранить здоровье09:54
- Названы продукты, которые ошибочно считают полезными22:39
Названы эффективные домашние средства от зубной боли
Эти способы устранения зубной боли могут пригодиться каждому.
Нередко случается так, что зуб разболелся в самое неподходящее время, а желания пить обезболивающие нет, да и попасть к стоматологу практически невозможно.
Более того, многие люди страшно боятся идти к врачу на прием, но что делать, когда боль острая и невыносимая?
Есть масса народных методов, позволяющих унять зубную боль без таблеток и уколов, вот некоторые из них:
- прополоскать рот теплой водой с содой и солью;
- на десну, где болит зуб, приложить листок шалфея;
- если боль ноющая, то может помочь свежая свекла, кусочек которой нужно приложить к десне;
- для взрослых людей вполне допустим метод обеззараживания и обезболивания больного зуба - набрать в рот водки и подержать пару минут, затем сплюнуть;
- репчатый лук, если завернуть его в марлевую ткань и приложить к болящей десне, поможет устранить боль.
Более сложные, но не менее эффективные средства от зубной боли:
Компресс из кусочка сала или смеси из настойки чистотела с глицерином. Если с салом все понятно, его нужно отрезать и положить на десну к больному зубу, то настойку чистотела следует смешать с глицерином и намазать десну готовой смесью, а в случае необходимости - повторять процедуру несколько раз в день.
Вода+белок куриного яйца. В стакан теплой воды вылить один белок и размешать, набрать в рот смесь и подержать 2-3 минуты, затем сплюнуть.
К слову, творог с лимонным соком тоже обладают обезболивающим свойством. Необходимо смешать небольшое количество творога с соком, поместить смесь в марлевый мешочек и уложить между десной и щекой там, где болит зуб.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, зубы, боль
- Палки в колеса: банки не могут выдавать «доступные» кредиты для переселенцев из Донбасса21:15
- В Авдеевскую промку будут возить туристов20:30
- В Кремле всерьез боятся масштабного наступления ВСУ на Донбассе: сделано громкое заявление18:50
- Отдельные районы Азовского моря закроют17:50
- Министр: Донбасс может остаться без водоснабжения16:52
- В Мариуполе могут запретить курение на пляжах15:57
- Дончане: Бензина в Донецке не будет до середины июля14:35
- Боевики обстреляли Талаковку, - ООС13:00
- «Попадание в голову» — снайпер ВСУ уничтожил боевика «ДНР»10:15
- Как российские войска воюют на Донбассе22:20
- Палки в колеса: банки не могут выдавать «доступные» кредиты для переселенцев из Донбасса21:15
- Дмитрий Карпачев заявил об уходе из канала СТБ21:00
- В Авдеевскую промку будут возить туристов20:30
- НАТО готовится к нападению России: озвучены первые шаги20:15
- "Живые" деньги за проезд для льготников: сколько будут платить в регионах19:47
- Названы эффективные домашние средства от зубной боли19:30
- Готовилась убивать: стали известны результаты Савченко на "детекторе лжи"19:10
- В Кремле всерьез боятся масштабного наступления ВСУ на Донбассе: сделано громкое заявление18:50
- Телеканал «Россия» согласился заплатить Аркадию Бабченко 50 000 долларов18:30
- В Москве суд вынес жесткий приговор для Сущенко 18:10
- Названы эффективные домашние средства от зубной боли19:30
- Как узнать свое предназначение по дате рождения09:57
- Как ухаживать за жирной кожей летом: убираем лишний блеск09:15
- Как номер квартиры влияет на жизнь. Счастливые номера квартир08:47
- Ученые нашли новый способ продлить жизнь08:25
- Донбасские "республики" готовят к "закрытию" и новой волне войны?22:00
- 10 примет об обручальном кольце21:25
- Эксперт рассказал, возможна ли большая война России против Украины20:49
- Почему Wi-Fi называют тихим убийцей19:50
- Колектори погрожують розбити голову об стіну. Що робити у таких випадках. ВІДЕО16:42
- Неподконтрольный Донбасс: в квартирах массово находят людей без признаков жизни
- Стало ясно, почему оккупированный Донбасс остался без топлива
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности
- Фесенко сделал плохой прогноз для Донбасса
- Дом «главы». Что осталось от величия Плотницкого в Луганске
- ВСУ законно идут вперед на Донбассе
- Переселенец рассказал, где оккупанты Донбасса прячут "пропавших без вести"
- Донбасские "республики" готовят к "закрытию" и новой волне войны?
- На донбасском пункте пропуска возникли проблемы с документами
- 10 примет об обручальном кольце