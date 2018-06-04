Названы эффективные домашние средства от зубной боли

04.06.2018 19:30

Эти способы устранения зубной боли могут пригодиться каждому.



Нередко случается так, что зуб разболелся в самое неподходящее время, а желания пить обезболивающие нет, да и попасть к стоматологу практически невозможно.



Более того, многие люди страшно боятся идти к врачу на прием, но что делать, когда боль острая и невыносимая?



Есть масса народных методов, позволяющих унять зубную боль без таблеток и уколов, вот некоторые из них:



- прополоскать рот теплой водой с содой и солью;



- на десну, где болит зуб, приложить листок шалфея;



- если боль ноющая, то может помочь свежая свекла, кусочек которой нужно приложить к десне;



- для взрослых людей вполне допустим метод обеззараживания и обезболивания больного зуба - набрать в рот водки и подержать пару минут, затем сплюнуть;



- репчатый лук, если завернуть его в марлевую ткань и приложить к болящей десне, поможет устранить боль.



Более сложные, но не менее эффективные средства от зубной боли:



Компресс из кусочка сала или смеси из настойки чистотела с глицерином. Если с салом все понятно, его нужно отрезать и положить на десну к больному зубу, то настойку чистотела следует смешать с глицерином и намазать десну готовой смесью, а в случае необходимости - повторять процедуру несколько раз в день.



Вода+белок куриного яйца. В стакан теплой воды вылить один белок и размешать, набрать в рот смесь и подержать 2-3 минуты, затем сплюнуть.



К слову, творог с лимонным соком тоже обладают обезболивающим свойством. Необходимо смешать небольшое количество творога с соком, поместить смесь в марлевый мешочек и уложить между десной и щекой там, где болит зуб.

Источник: http://hronika.info