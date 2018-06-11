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Названы первые признаки теплового удара

11.06.2018 19:38
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Названы первые признаки теплового удара

Об этих симптомах теплового удара должен знать каждый.

По сути, тепловым ударом называется перегрев организма под воздействием высокой температуры воздуха. 

Особенно опасно такое состояние для сердечников и людей, у которых имеются сосудистые заболевания.

Различают четыре формы теплового удара:

Гипертермическая - повышается температура тела до 41°C.

Асфиктическая - появляются проблемы с дыханием и повышается температура тела до 39°C.

Гастроэнтеритическая - характерны тошнота, рвота и другие нарушения пищеварения.

Церебральная - настигают приступы головокружения, потери сознания и так далее.

Тепловой удар может не только временно усугубить состояние здоровья, но и привести к полной остановке сердца, поэтому, если вы заметили его симптомы, то в первую очередь следует обратиться к врачу любым удобным способом, например, вызвать скорую помощь или же отправиться в медпункт самостоятельно.

Как распознать тепловой удар до приезда "скорой":

- сильно покраснела кожа и стала сухой, а также горячей;

- заболела голова или стала кружиться;

- без причин затошнило или же появились позывы к рвоте;

- пульс участился, но при этом плохо прослушивается;

- в мышцах тревожат спазмы;

- повысилась температура тела от 38 до 41°C;

- появилась одышка и дыхание стало затрудненным;

- одолевает сонливость или, наоборот, не хочется спать;

- пот стал холодным.

При тяжелом тепловом ударе могут наблюдаться следующие симптомы:

- потеря сознания;

- галлюцинации;

- судороги;

- непроизвольное мочеиспускание.

Медики напоминают о том, что лучше выполнять меры безопасности пребывания на жаре, иметь при себе лекарства, если есть заболевания сердца и сосудов, пить много воды и носить головной убор, чем получить тепловой удар.

 

Источник: http://hronika.info 



Теги: Донбасс, здоровье, признак, тепловой удар
 
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