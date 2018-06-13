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Кому нельзя есть оливки
Оливки - очень вкусный и весьма полезный продукт, однако далеко не всем можно его употреблять Об этом пишет Сhudesalegko.
Противопоказания:
Не стоит употреблять оливки в большом количестве, так как в основном люди употребляют консервированные оливки, а они очень соленые, что может навредить здоровью.
Однако оливковое масло нельзя употреблять при холецистите, так как оно обладает желчегонным эффектом, к тому же, людям, страдающим ожирением, необходимо употреблять его в умеренном количестве из-за высокой калорийности.
Кроме того, с осторожностью необходимо употреблять маслины - так называемые, черные оливки, которые на самом деле, являются чернеными оливками, обработанными специальным раствором. Такой продукт может принести вред организму.
Употребляя оливки главное помнить - все хорошо в меру!
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, здоровье, вред, оливки
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