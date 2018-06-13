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Неожиданные факты о шоколаде, которые мало кому известны
Ученые опровергли популярные мифы о шоколаде.
Шоколад является одной из самых популярных сладостей, любимых детьми и взрослыми. Но так ли он полезен, как многие думают. Или, наоборот, от него больше вреда, чем пользы?
Ученые проводили массу исследований, в которых изучали свойства шоколада. На основе полученных результатов они смогли развенчать устоявшиеся мифы и указать на довольно неожиданные факты об этом продукте.
Самые распространенные мифы и правда о шоколаде:
1. Если шоколад не горький, то он является суррогатом. Медики утверждают, что молочный и белый шоколад являются более калорийными и не полезными для фигуры, но не называют его различные виды суррогатом.
2. От горького шоколада не поправляются. На самом деле, набрать вес можно, употребляя большое количество любого шоколада как горького, так и молочного. Все дело в том, что калорий в нем практически одинаково. Единственное "но" заключается во вкусовых качествах, ведь горького шоколада много съесть не получится, поэтому его и разрешают есть во время диеты для похудения.
3. Шоколад улучшает настроение. В действительности, сахар с кофеином, содержащиеся в шоколаде, провоцируют выработку гормона радости в крови, но действует он буквально 30 минут и не более того, а потому надеяться на то, что шоколад поднимет вам настроение на целый день, не стоит.
4. Горький шоколад не вредит зубам. Ученые доказали, что любой шоколад, в составе которого есть хоть немного сахара, вредит зубной эмали, так что после его употребления обязательно нужно прополоскать рот или почистить зубы.
5. Шоколад вызывает аллергию. Все привыкли считать, что шоколадки нельзя давать детям и беременным женщинам, но ученые так и не нашли аллергенных свойств у этого продукта. Здесь, скорее всего, проблема заключается в индивидуальной непереносимости шоколада тем или иным человеком, от чего и может развиться аллергенная реакция.
Судя из всего вышеперечисленного, шоколад можно назвать самым полезным лакомством, но только в том случае, если он горький и его количество не превышает 50 г в день.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, шоколад, польза
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