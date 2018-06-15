Шесть веских причин чаще есть вишню

15.06.2018 08:15

Запасайтесь витаминами.



Первая половина лета — сезон вишен. Эти сладко-кислые, слегка терпкие ягоды не только низкокаллорийны (в одном стакане всего 87 калорий), но и содержат огромное количество питательных веществ. Благодаря им можно пополнить запас витаминов и минералов, сбросить лишний вес и даже предотвратить некоторые болезни. Вот список лишь некоторых чудо-свойств вишен, передает Хроника.инфо со ссылкой на likar.info.



1. Уменьшают воспаление



Многочисленные исследования показали, что вишня очень полезна людям с хроническими воспалительными заболеваниями. Если есть вишню или пить вишневый сок во время простуды, можно снизить температуру. Эта ягода также помогает нормализовать артериальное давление и уменьшает боль в суставах (например, при артрите и подагре).



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2. Являются источником витамина С и клетчатки



В одном стакане вишен содержится 16% необходимой дневной нормы витамина С и более двух граммов клетчатки.



3. Улучшают мозговую деятельность



Фолиевая кислота, которые содержатся в этих ягодах, поможет сохранить когнитивные функции — благодаря ей улучшается приток крови к головному мозгу. А еще исследования показали: если включить в свой рацион вишни, можно сгладить симптомы таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и Хантингтона.



Не стоит вываривать вишню. Так вы лишаете ее всех витаминов. Доведите до кипения ягоды, приправьте корицей, добавьте коричневый сахар и получите прекрасный джем к завтраку.



4. Защищают мышцы во время тренировок



Вишни содержат антоцианы (пигментные вещества), которые являются мощными антиоксидантами и имеют противовоспалительные свойства, благодаря которым снижается мышечная боль. Обычно боль в мышцах является признаком хорошей тренировки — вроде, надо радоваться, эффект достигнут, но все равно боль мешает. А вот если взять за правило съедать хотя бы немного вишен в день, то после занятий спортом мышцы будут болеть гораздо меньше.



5. Снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний



Своим рубиновым оттенком вишня обязана большому количеству антоцианов, в которых содержатся ионы калия. А для нормальной работы сердечно-сосудистой системы калий просто необходим. Поэтому полезно включить эту ягоду в свой рацион, чтобы снизить риск диабета и болезней сердца.



6. Улучшают сон



Вишни являются естественным источником гормона мелатонина, который является регулятором суточных ритмов. Учитывая важность сна для общего состояния здоровья, регулярно выпивайте стакан вишневого сока (и особенно это касается тех, кто страдает от недосыпания).