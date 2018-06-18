Эти рекомендации психолога помогут избавиться от раздражения и гнева

18.06.2018 15:50

Известно, что гнев негативно влияет на здоровье.



Раздражение и гнев — это естественные реакции человеческого организма. Просто кто-то может в любой ситуации сохранить спокойствие, а кому-то это не под силу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на VitaMarg.



Темперамент нам достается с рождения. Так сказать, по наследству. Изменить его нельзя, поэтому нужно учиться сдерживать свою раздражительность.



Слабость или нет?



«Гнев» означает в переводе с греческого — «желчь». Это объяснимо, ведь в гневе человек способен на многое. Скажет то, что при спокойных условиях ему и в голову не придет. А взгляд разгневанного человека будто метает молнии. Неспроста в древности гнев считался болезнью.



А ведь если посмотреть, то и вправду, у раздражительного человека намного больше проблем со здоровьем.



И голова у него болит, и с желудком часто проблемы, и давление скачет. О том, что страдают и близкие люди темпераментного человека, говорить излишне.



Для того, чтобы ответить на вопрос, как контролировать свой гнев, нужно понять, почему он возникает. Чаще всего гневу подвержены люди гордые и корыстолюбивые. Они плохо переносят, когда с их точкой зрения не считаются и не все их желания исполняют. У таких людей полно комплексов и они не уверены в себе.



Все намного проще



Как справиться с гневом и уменьшить его разрушающую силу? Для этого есть несколько простых советов:



Если вы чувствуете, что начинаете закипать, сделайте паузу и ненадолго уединитесь. Выплесните свой гнев на неодушевленный предмет, покричите на него. А можно написать на бумаге то, что вас раздражает. Например, написать неприятному для вас человеку письмо. Писать все, что накопилось, не сдерживать себя в выражениях. А потом это письмо сжечь или спустить в унитаз.



Постарайтесь избегать стрессовых ситуаций, если это в ваших силах.



Как вариант, утром дайте себе обещание не раздражаться.



Когда чувствуете, что вами или вашим собеседником овладевает раздражение и гнев, возьмите паузу. Кто-то должен быть мудрее, поэтому промолчите, представьте, что набрали в рот воды. Первое время можно поступать так на самом деле. Помогает.



Работайте над собой. Это трудно, но результат превзойдет ваши ожидания. Если какой-то человек вас раздражает, найдите в нем несколько хороших качеств. Научитесь прощать и не держать обиды.



Переводите негатив в физические упражнения. Например, бег или плавание.



Во время приступа гнева сделайте дыхательную гимнастику, вдыхая и выдыхая глубоко. Или отожмитесь пару десятков раз.



Старайтесь решать конфликтные ситуации мирным путем. Не прибегайте к крику, а говорите спокойно.



Если вам тяжело дается контроль негативных эмоций, попробуйте представить, что с человеком, который вас раздражает, вы видитесь последний раз. Будто он потом навсегда уедет в другую страну. Вы хотите оставить и ему и себе негативные воспоминания о последней встрече?



Запомните раз и навсегда: гнев вреден для здоровья. И решите для себя, что вам важнее: приложить усилия и измениться, или портить нервы себе и окружающим.