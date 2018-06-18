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Этот вид сока убивает все болезни
Существуют такие комбинации фруктов и овощей, которые несут в себе максимальную пользу
Домашние соки являются наиболее полезными и питательными для организма. Впрочем, существуют такие комбинации фруктов и овощей, которые несут в себе максимальную пользу. В частности, речь идет о соке из свеклы, моркови и яблока, пишет Хроника.инфо со ссылкой на HealthyStyle.
Яблоки
Яблоки содержат большое количество клетчатки и витамина С, а также имеют низкое количество калорий, немного натрия, и никакого жира или холестерина. В яблоках есть высокое содержание углеводов, особенно фруктозы и глюкозы, что дает организму энергию и предотвращает усталость.
Морковь
Морковь – богата витаминами А, В, С, Е и К. Она содержит минералы кальция, магния, калия и селена. Она помогает в потере веса и связана с более низким уровнем холестерина, а также улучшает здоровье глаз.
Свекла
Свекла имеет исключительную питательную ценность, особенно зелень, которая богата кальцием, железом и витаминами А и С. Это отличный источник фолиевой кислоты и очень хороший источник клетчатки, марганца и калия.
Теги: Донбасс, здоровье, сок
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