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Медики рассказали, как лечить простуду летом
Летние способы лечения простуды несколько отличаются от зимних.
Много взрослых и детей умудряются летом простывать. Причиной этому служит ослабленный иммунитет и переохлаждение организма, на фоне чего человек становится уязвимым перед вирусами и бактериальными инфекциями.
Самую главную опасность лета таит в себе резкий перепад температур воздуха. К примеру, дома был включен кондиционер, затем человек вышел на работу и добирался туда по жаре, а когда зашел в помещение - снова попал под поток холодного воздуха. И так в течение всего дня.
К вечеру, возвращаясь домой, человек уже может заметить появление признаков простуды.
Дети чаще всего простужаются, долго купаясь в открытых водоемах.
Как лечить простуду летом?
Обильное питье. Только в жару не стоит увлекаться горячими напитками. Все, что будет пить простуженный, должно быть еле теплым.
Полоскание горла. Можно применить соду и соль, а также травяные настои. Опять же, температура жидкости для полоскания горла должна быть не низкой и не высокой.
Витамин С. Летом пополнить запас этого витамина проще простого - налегайте на ягоды и смузи из них.
Гулять на свежем воздухе. Но при этом не пользоваться кондиционером дома и стараться избегать мест, где включена подобная техника.
Принимать лекарства. Если речь идет о бактериальной инфекции в дыхательных путях, то без антибиотиков вылечиться практически невозможно. Так что следует строго выполнять рекомендации лечащего врача.
Интересный факт: летняя простуда длится гораздо дольше зимней. А все потому, что больные не уделяют должного внимания своему здоровью и лечению, запуская недуг до стадии с осложнениями.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, простуда, лечение, лето
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