Ученые объяснили, почему на работе нужно пить кофе

22.06.2018 18:42

Калифорнийские ученые обнаружили новое полезное свойство кофе.



По-мнению ученых, кофе-тайм может принести много пользы рабочему процессу, а особенно, если перерыв на кофе будет организован всем коллективом одновременно.



Группа исследователей одного из Калифорнийских медуниверситетов провела эксперимент, в ходе которого сотрудники одного офиса должны были разделиться на две группы:



1) те, кто пьет кофе;



2) любители напитков, не содержащих кофеин.



В течение нескольких недель ученые наблюдали за добровольцами из обеих групп и в итоге оказалось, что кофеманы отличаются повышенной работоспособностью.



Если быть точными, то коэффициент полезного действия команды, делающей кофе-паузы в течение рабочего дня хотя бы 2-3 раза, был в почти полтора раза выше, чем у той группы, которая пила соки, воду, чай и другие напитки без кофеина.



Сами участники исследования отметили, что после коллективных перерывов с чашечкой кофе они стали более внимательными и сосредоточенными на своих непосредственных обязанностях.



Ученые подытожили полученные результаты и пришли к выводу, что пить кофе нужно обязательно в течение рабочего дня и не один раз.



К слову, кофе повышает выносливость организма, а потому его советуют пить не только тем, кто занят умственным трудом, а и работягам, работающим весь день на ногах.

Источник: http://hronika.info