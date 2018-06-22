Все рубрики раздела
- Эти продукты помогут утолить жажду22:37
- Врачи советуют не есть эти продукты в жару20:00
- Ученые объяснили, почему на работе нужно пить кофе18:42
- Медики рассказали, как правильно охладиться в жару18:30
- Диетологи объяснили, когда вино полезно для фигуры15:30
- Украинцев массово атакуют змеи, многие в реанимации: как защититься и что нужно знать14:49
- Учёные установили безопасную дозу алкоголя08:01
- Медики рассказали, как оказывать первую помощь при контакте с борщевиком22:32
- Что можно вылечить пивом: проверенные народные рецепты20:30
- Ученые объяснили, почему вредно долго спать17:30
Врачи советуют не есть эти продукты в жару
Все, что относится к молочным продуктам, врачи советуют есть с особой осторожностью.
Самые популярные летние продукты, которые охлаждают в жару и при этом обеспечивают гастрономическое удовольствие, это - мороженое и молочный коктейль.
Многие будут удивлены, но врачи не советуют их есть слишком часто. Также, большую роль играет то, качественный продукт попал вам в руки или нет.
Что плохого в пломбире и эскимо?
На том факте, что большинство производителей мороженого не соблюдают нормы производства и добавляют в продукт насыщенные жиры, можем даже не останавливаться.
Гораздо более опасно, когда мороженое неправильно хранят или размораживают и замораживают снова.
Как только температура хранения мороженого поднимается и оно начинает таять, в нем стремительно размножаются споры бактерий, которые могут стать причиной пищевого отравления.
Если вы видите, что упаковка мороженого повреждена или оно само выглядит так, будто его помяли, луче отказаться от такого продукта.
В чем виноват молочный коктейль?
Любимое лакомство не только детей, но и взрослых, может уложить вас на больничную койку с отравлением.
Все дело в том, что помимо несвежего или ранее растаявшего, а значит потенциально опасного, мороженого, продавец может использовать испорченное молоко.
К слову, на жаре в открытых палатках, где продают молочные коктейли, аппарат для приготовления напитка ничем не закрыт и редко кто его дезинфицирует после каждого выполненного заказа, а на нем в это время размножаются бактерии из воздуха.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, продукты, жара
- Донбасский фронт: появились хорошая и плохая новость08:00
- Зона ООС: обстрелы сегодня зафиксированы у двух населенных пунктов07:42
- Волонтер о битве за Донбасс: ВСУ тихо делают своё дело07:30
- На Донбассе стали меньше стрелять07:15
- В Луганске во время "адского действа" признали, что они - Украина (ВИДЕО)07:00
- ДНРовцы минируют Донецк18:58
- Домашнее рабство: Мужчина приковал цепью к кровати 10-летнего мальчика в Луганской области16:51
- В мариупольском суде обнаружили шпионскую аппаратуру16:17
- В ОРЛО с 24 июня может начаться официальный «призыв»15:45
- В Краматорске Порошенко представил замену Жебривского15:00
- Донбасский фронт: появились хорошая и плохая новость08:00
- Зона ООС: обстрелы сегодня зафиксированы у двух населенных пунктов07:42
- Волонтер о битве за Донбасс: ВСУ тихо делают своё дело07:30
- На Донбассе стали меньше стрелять07:15
- В Луганске во время "адского действа" признали, что они - Украина (ВИДЕО)07:00
- Эти продукты помогут утолить жажду22:37
- Денежный гороскоп по знакам Зодиака: в каком возрасте вы разбогатеете22:06
- Ядерное оружие на польской границе: всплыла информация о тайне России21:45
- Генерал пояснил, что Украине ожидать от Путина до проведения президентских выборов21:32
- Украинский политзаключенный Балух перешел на сухую голодовку21:11
- Эти продукты помогут утолить жажду22:37
- Врачи советуют не есть эти продукты в жару20:00
- Ученые объяснили, почему на работе нужно пить кофе18:42
- Медики рассказали, как правильно охладиться в жару18:30
- В день летнего солнцестояния пьем из хрусталя и загадываем желания18:12
- Диетологи объяснили, когда вино полезно для фигуры15:30
- Украинцев массово атакуют змеи, многие в реанимации: как защититься и что нужно знать14:49
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу09:15
- Им просто нет равных: 5 самых мудрых женщин по знаку зодиака08:20
- Учёные установили безопасную дозу алкоголя08:01
- Исчез «говорящая голова ДНР» Эдуард Басурин
- Стало известно, кому из жителей «ДНР» не поднимут пенсии с 1 июля
- Стало известно сколько «наварили» главари «ДНР» на пенсиях. Сумма впечатляет
- Что нельзя хранить дома: 12 запретов фэн-шуй
- Захарченко заявил, что в "ДНР" запустили все крупные предприятия и "повторили Дебальцево". ВИДЕО
- Выяснилось, почему возле обменников Донецка нет указателей курса валют
- ВСУ окружили Желобок: боевики судорожно выстраивают линию обороны
- Разгром "ДНР" на Светлодарской дуге: Мысягин рассказал о большом количестве подбитой бронетехники
- Тарута рассказал историю «полной сдачи Донбасса»
- Главарь «ДНР» Захарченко «раздает портфели»