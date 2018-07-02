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Китайские упражнения для ног, которые задерживают старение организма
Это еще древние китайцы выявили некоторые приемы, которые способствуют укреплению ног, и задерживают старение организма.
Ходите босиком.
Конечно, возможности делать это на улице практически нет — ходите дома. Если у вас холодный пол, все равно снимите тапочки хотя бы на 10 минут. А если у вас хватит настойчивости делать это раза три в день, вас можно поздравить — поживете еще, до старости вам далеко!
Тренируйте стопы.
Ходите на носочках, на пяточках, а также на внутренней и внешней сторонах стопы. Это укрепляет мышцы, кости ног, улучшает их кровообращение, а значит, улучшает работу внутренних органов. И ведь это совсем несложно, только лень и сможет помешать.
Начинайте прямо сейчас бить свои стопы ног и с этого дня — ежедневно.
Это надо делать легонько, по стопам, сразу за пальцами ног. Для этого можно использовать резиновый или деревянный молоточек, скалку, даже пустая бутылка подойдет. И через некоторое время вы почувствуете, как по телу медленно разливается приятное тепло, а главное — возникает чувство спокойствия. Это считается одним из лучших средств для улучшения кровообращения и ног, и всего организма.
Еще тем, у кого проблемы с глазами, хорошо более интенсивно постукивать деревянной палкой по основанию второго и третьего пальца 5 минут каждый день, там расположены зоны, рефлекторно связанные с глазами.
Надо, утверждают до сих пор китайские медики, потирать, то есть, массировать особую точку в своде стопы — юн-цюанъ.
Если делать это регулярно, то будет хорошим кровообращение, и расслабятся мышцы ног.
Находится точка сразу за пальцами в середине свода стопы.
Выполнять этот массаж можно сухим способом, то есть просто нажимать точку 20 раз без перерыва (сначала на одной ноге, затем на другой] без особой силы. Делать такой массаж желательно утром и вечером.
А можно делать влажным способом: налить в тазик (ванну) воду температуры 38 градусов, поставить ноги и ждать, когда они покраснеют, и после этого большими пальцами одновременно нажимайте, массируйте точку юн-цюанъ 80 раз без перерыва. Хорошо, если после этого вы будете руками растирать стопы в течение 3-5 минут.
А если у вас уже по утрам стопы ноют и первые шаги с кровати — необычайно трудное дело — то, скорее всего, артроз живет в ваших ножках. И надо, конечно, проконсультироваться с ревматологом и ортопедом и что-то делать!
Например, хотя бы перечисленные выше приемы очень годятся, еще можно попробовать, как советуют наши доктора, растирать ступни ног каким-нибудь противоартрозным гелем ( ибупрофен, диклофенак). А можно попробовать делать компрессы с медицинской желчью, она в аптеке продается.
Надо намочить ткань желчью, обернуть ноги, сверху обмотать полиэтиленом, потом шерстяным шарфиком или надеть шерстяные носки и оставить компресс на всю ночь. Только делать это надо аккуратно, так как желчь оставляет следы. Утром снимите, и делайте такие компрессы через день.
И, конечно, надо двигаться, ходить, ноженьки свои любить и им лениться не давать. В движении — жизнь! Именно эта заповедь идет еще с древнейших времен.
Полезны нашим ногам и контрастные обливания: то горячей, то холодной водой. Это и тонус повышает и кровообращение улучшает, да и старость отодвигает
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на tu-baginya.pw
Теги: Донбасс, здоровье, упражнение, ноги, старение
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