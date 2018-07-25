Назван самый полезный овощ для здоровья кишечника

25.07.2018 18:48

Эксперт рассказал о полезных свойствах брокколи.



Ведущий программы Doctor in the House (Врач у вас дома) на телеканале BBC, известный британский медик Ранган Чаттерджи, высказался о том, какой продукт должен присутствовать в ежедневном рационе человека.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.



По мнению эксперта, главным продуктом для крепкого здоровья и долголетия может с полным правом считаться брокколи.



«Брокколи – это наш спаситель. Его употребление снижает риск развития некоторых видов рака, улучшает работу сердца, уменьшает концентрацию плохого холестерина в крови, а также излечивает кишечник и поднимает иммунитет», - заявил доктор Ранган Чаттерджи.



Специалист апеллировал к сведениям, полученным при исследовании Пенсильванского университета и показавшим, что брокколи защищает внутреннюю оболочку кишечника, что дает эффект укрепления иммунной системы и гармонизации кишечной флоры. Брокколи прекрасно подходит для коррекции нарушений в кишечном барьере, из-за которых активизируются и проникают в кровь, угрожая организму, токсины и патогенные микроорганизмы.



Брокколи уменьшает воспаление в толстой кишке и снижает заболеваемость раком толстой кишки, - об этом свидетельствуют имеющиеся на сегодняшний день научные данные.



Доктор Чаттерджи отметил, что здоровье кишечника имеет первостепенное значение для здоровья человека в целом, недаром этот орган ученые называют «вторым мозгом». Особенности его функционирования мозга влияют даже нас психоэмоциональное состояние: проблемы с кишечником могут провоцировать развитие стресса и депрессии, повышать и тревожность.