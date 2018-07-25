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Назван самый полезный овощ для здоровья кишечника
Эксперт рассказал о полезных свойствах брокколи.
Ведущий программы Doctor in the House (Врач у вас дома) на телеканале BBC, известный британский медик Ранган Чаттерджи, высказался о том, какой продукт должен присутствовать в ежедневном рационе человека.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.
По мнению эксперта, главным продуктом для крепкого здоровья и долголетия может с полным правом считаться брокколи.
«Брокколи – это наш спаситель. Его употребление снижает риск развития некоторых видов рака, улучшает работу сердца, уменьшает концентрацию плохого холестерина в крови, а также излечивает кишечник и поднимает иммунитет», - заявил доктор Ранган Чаттерджи.
Специалист апеллировал к сведениям, полученным при исследовании Пенсильванского университета и показавшим, что брокколи защищает внутреннюю оболочку кишечника, что дает эффект укрепления иммунной системы и гармонизации кишечной флоры. Брокколи прекрасно подходит для коррекции нарушений в кишечном барьере, из-за которых активизируются и проникают в кровь, угрожая организму, токсины и патогенные микроорганизмы.
Брокколи уменьшает воспаление в толстой кишке и снижает заболеваемость раком толстой кишки, - об этом свидетельствуют имеющиеся на сегодняшний день научные данные.
Доктор Чаттерджи отметил, что здоровье кишечника имеет первостепенное значение для здоровья человека в целом, недаром этот орган ученые называют «вторым мозгом». Особенности его функционирования мозга влияют даже нас психоэмоциональное состояние: проблемы с кишечником могут провоцировать развитие стресса и депрессии, повышать и тревожность.
Теги: Донбасс, здоровье, польза, овощи, кишечник
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