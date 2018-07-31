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Архив - Будь здоров!

Растение, которое за 16 часов убивает 98% раковых клеток. ВИДЕО

31.07.2018 07:21
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Растение, которое за 16 часов убивает 98% раковых клеток. ВИДЕО

Американские онкологи совместно с биоинженерами из Вашингтонского университета заявили, что наконец-то нашли способ почти полностью уничтожить злокачественные клетки.

Источник fithacker.ru



Теги: Донбасс, растения, лечение, онкология
 
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