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Растение, которое за 16 часов убивает 98% раковых клеток. ВИДЕО
31.07.2018 07:21
Американские онкологи совместно с биоинженерами из Вашингтонского университета заявили, что наконец-то нашли способ почти полностью уничтожить злокачественные клетки.
Источник fithacker.ru
Теги: Донбасс, растения, лечение, онкология
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