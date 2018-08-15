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Напиток, улучшающий работу мозга
Доктор наук подробно рассказала, как кофе действует на здоровье человека.
Снижение риска преждевременной смерти и развития болезни Альцгеймера, защита мозга и улучшение общего состояния – известный нейробиолог Сара МакКей рассказала о полезных свойствах кофе, но все же рекомендовала выбирать оптимальную для каждого человека дозу любимого напитка.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на proman.
«Два утренних эспрессо. Обеденный кофе с молоком (особенно, если рядом есть кафе) и иногда вечером – еще чашка эспрессо, - пишет Сара МакКей в своем блоге Yourbrainhealth. - Время «подзарядиться» - для меня это обычный день. Думаю, многим из вас может показаться, что я употребляю слишком много кофеина. Но я не слишком беспокоюсь по этому поводу, так как нейронаука доказывает, что у кофе есть нейропротективные эффекты.
Нейронаука и кофе
По данным международной статистики, самое высокое потребление кофе на душу населения в мире – в Финляндии (12 кг. по данным 2007-го года), в Норвегии (9,9 кг.) и Дании (8,7 кг.).
Согласно некоторым исследованиям, проведенных среди жителей Финляндии, было обнаружено, что употребление двух или трех чашек кофе в день способствует уменьшению риска развития болезни Альцгеймера.
Аналогичные результаты получены и американскими неврологами, наблюдавших за группой пожилых людей, в возрасте от 65 до 88 лет, которые только начали показывать первые признаки потери памяти.
Испытуемые, употреблявшие кофе, оценивались в течение двух-четырех лет, но вместо того, чтобы просто полагаться на опрос, уровень кофеина в их крови проверялся при каждом посещении лаборатории.
Результаты были интригующими: умеренные уровни кофеина (эквивалентен примерно трех чашек в день) были связаны со снижением развития деменции.
«Кофе недорогой, легкодоступный напиток, быстро попадает в мозг и имеет мало побочных эффектов для большинства из нас. Более того, наши исследования показывают, что кофеин и кофе, по-видимому, непосредственно воздействуют на ход болезни Альцгеймера», - говорил американский невролог, доктор Гари Арендаш, проводивший исследования с кофеином.
Специалист также изучает влияние кофеина на мозг мышей. Он обнаружил, что добавление кофеиновой воды в рацион грызунов приводит к серьезным улучшениям. Мыши лучше работают на краткосрочных тестах памяти и мышления. Но только если они получат достаточно кофеина.
По словам ученого, кофе отлично защищает мозг. «Я выпиваю пять-шесть чашек кофе в день, это правило», - утверждает Арендаш.
Но кофе полезен не только для мозга. В других исследованиях, опубликованных в авторитетном журнале New England Journal of Medicine, любители кофе реже подвержены сердечным заболеваниям, респираторной инфекции, инсультам, травмам и несчастным случаям, диабету и риску подхватить инфекцию.
Снижение риска преждевременной смерти?
«Кофе является одним из наиболее распространенных напитков. Но связь между его потреблением и риском смерти неясна. Мы обнаружили, что потребление кофе связано с более низким риском смерти в целом и смертостью по ряду причин, -говорит один из авторов исследований доктор Нил Фридман. - Хотя мы не можем назвать причинно-следственную связь между употреблением кофе и уменьшением риска преждевременной смерти, мы считаем, что эти результаты дают некоторую уверенность в том, что употребление кофе не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье человека».
Как кофе защищает мозг?
Кофе представляет собой сложную смесь биологически активных химических веществ, включая: кофеин, хлорогеновая кислота, калий, ниацин, магний, антиоксиданты. Что касается последних, защищающих клетки от повреждений, болезней и старения, то кофе – их отличный источник.
Кофеин воздействует на мозг, связываясь с молекулами определенных типов клеток, называемых холинергическими нейронамми. Эти молекулы модулируют нейропротекторные эффекты кофеина. Кроме этого, кофеин также активирует клетки, уменьшающие белки, которые, как известно, собираются в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера.
Интересно, что чай не дает таких же результатов при деменции или с уменьшением риска «заполучить» болезнь Альцгеймера (это подтверждается результатами многих исследований). Возможно, связь нужно искать в меньшем количестве в чае кофеина или других компонентов, которые придают кофе защитный эффект.
Как определить полезную норму кофе?
Любители кофе хорошо знают о стимулирующих эффектах кофеина. Мы чувствуем себя более бодрыми, энергичными и сосредоточенными. Однако, большие дозы напитка могут вызывать негативные эффекты, такие как беспокойство, беспокойство, бессонница и учащенное сердцебиение.
Важно помнить, что употребление кофе не может компенсировать генетические риски. Болезнь Альцгеймера, например, невероятно сложна. Различные упражнения, хорошее питание, социальная связь и множество других факторов могут помочь если не справится с ней, то во всяком случае снизить риск ее возникновения. Но важно помнить и о генах. Ни одна формула, ни одна «волшебная» таблетка или «чудодейственный» метод (в нашем случае, употребление кофе), не могут снизить этот риск.
Если вы пьете кофе, вы должны помнить важную вещь – слишком много напитка в позднее время разрушат ваш сон. Недосыпание – страшная опасность для организма, не говоря уже о том, что на следующий день вы вряд ли будете чувствовать себя в отличной форме.
Но когда в следующий раз вы вновь решите выпить кофе, сделайте это не слишком поздно и проверьте свой сердечный ритм, чтобы поддерживать здоровье и благополучие вашего мозга так, как нужно».
Теги: Донбасс, здоровье, мозг, напиток
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