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Врачи назвали самые вредные утренние ритуалы
Эти привычки опасны для здоровья.
Эксперты в области здравоохранения из Соединенных Штатов Америки назвали самые вредные для здоровья утренние ритуалы, осуществляемые миллиардами людей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Выяснилось, например, что нельзя выскакивать из постели в тот же момент, в который прозвенел будильник. Это, по словам специалистов, чрезвычайно вредно, так как мгновенный подъем ведет к резкому повышению уровня гормонов стресса в крови. Как итог - перепады артериального давления, нарушения функции сердца и немотивированная агрессия.
Лучше заводить будильник на несколько минут раньше требуемого времени пробуждения и вставать плавно.
Только не нужно посвящать дополнительные минуты бодрствования смартфону или другим гаджетам, потому что в таком случае ваша нервная система, еще не стабилизировавшаяся после сна, не скажет вам «спасибо».
Нельзя умываться горячей водой. Она, как установили эксперты, не способствует здоровью кожи.
Не стоит пить кофе натощак. Сам по себе кофейный напиток довольно полезен, однако его употребление натощак может спровоцировать гастрит или еще что похуже.
И главное - с утра нельзя думать о плохом. Соответственно, старайтесь начинать день с чего-то хорошего. Например - с любимой музыки.
Теги: Донбасс, здоровье, врачи, вред
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