Медики назвали болезнь, сокращающую жизнь женщин на 18 лет

16.08.2018 17:13

Ученые из швейцарского университета установили, что смертность и развитие болезней сердечно-сосудистой системы у женщин зависят от возраста, когда человеку установлен диагноз — диабет первого типа.

Сообщается, что в исследовании приняли участие почти 30 тысяч шведов, страдающих диабетом первого типа и 135 тысяч здоровых людей. Для каждого из участников были доступны демографические показатели и данные о здоровье (наличия различных заболеваний). За 10 лет исследований умерло около 100 людей с диабетом и 1,5 тысячи человек из контрольной группы.

Ученые отмечают, что в сравнении с контрольной группой, риск получить тяжелое заболевание сердечно-сосудистой системы людям с диабетом был в 30 раз выше. Сильнее этот эффект наблюдался у женщин: для них риск развития коронарной недостаточности был в 60 раз больше, а инфаркта миокарда — в 90.

Источник ДонПресс