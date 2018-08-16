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Медики назвали болезнь, сокращающую жизнь женщин на 18 лет
Ученые из швейцарского университета установили, что смертность и развитие болезней сердечно-сосудистой системы у женщин зависят от возраста, когда человеку установлен диагноз — диабет первого типа.
Сообщается, что в исследовании приняли участие почти 30 тысяч шведов, страдающих диабетом первого типа и 135 тысяч здоровых людей. Для каждого из участников были доступны демографические показатели и данные о здоровье (наличия различных заболеваний). За 10 лет исследований умерло около 100 людей с диабетом и 1,5 тысячи человек из контрольной группы.
Ученые отмечают, что в сравнении с контрольной группой, риск получить тяжелое заболевание сердечно-сосудистой системы людям с диабетом был в 30 раз выше. Сильнее этот эффект наблюдался у женщин: для них риск развития коронарной недостаточности был в 60 раз больше, а инфаркта миокарда — в 90.
Источник ДонПресс
Теги: Донбасс, болезнь, жизнь, женщины
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