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Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть баклажаны
Шесть полезных свойств баклажанов.
Баклажаны – это растения из семейства пасленовых, которые пользуются огромной популярностью в кухнях всего мира.
И хотя все считают баклажаны овощами, фактически это ягода, и в ботаническом смысле их рассматривают именно так, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Интересно, что баклажаны нужно есть обязательно недозревшими, так как при полном созревании плод становится безвкусным и грубым по текстуре. И хоть баклажан иногда называют «армянским огурцом», с этим овощем у него нет ничего общего. Зато есть много полезных свойств, которыми просто нельзя пренебрегать, если вы заботитесь о своем здоровье.
Множество питательных веществ
Главное, за что ценят баклажан – это большое количество клетчатки, минералов и витаминов при минимуме калорий. Например, одна порция сырого баклажана (это примерно 82 грамма) содержит всего 20 калорий, но при этом, съев ее, вы получите 3 грамма клетчатки, 1 грамм белка – что уже очень ценно для растительной пищи, 5% калия, витамин К и витамин С. При этом вам не нужно беспокоиться о нарушении диеты, если, конечно, во время приготовления не перебарщивать с растительными маслами и жирными соусами.
Высокий уровень антиоксидантов
Антиоксиданты - это вещества, которые помогают защитить организм от повреждений, вызванных свободными радикалами. Баклажаны особенно богаты антоцианами, типом пигмента с антиоксидантными свойствами. Кстати, это вещество и обеспечивает яркий и необычный цвет баклажана. Исследования доказали, что один из антоцианов, содержащийся в баклажане и называемый насунин, эффективен для защиты клеток организма от специфических повреждений.
Снижает риск сердечных заболеваний
Исследование, проводимое на кроликах, у которых был высокий уровень холестерина, доказало, что всего 10 мл баклажанового сока каждый день значительно улучшают состояние сосудов и снижают уровень холестерина. Другие эксперименты показали, что баклажаны могут влиять непосредственно на здоровье сердца. Чтобы это выяснить, заведомо больных животных кормили сырыми и жареными баклажанами в течение 30 дней. В результате у них улучшилась сердечная функция, а сердечные приступы приводили к менее ужасным последствиям, чем у тех, кто не ел баклажаны.
Помогает снижать вес
Любая диета только выиграет от добавления в нее баклажанов, поскольку этот продукт знаменит высоким содержанием клетчатки при минимальном количестве калорий. То есть, съев баклажан, вы будете очень долго оставаться сытым. Баклажаны медленно перевариваются, оставляя ваш желудок полным дольше, чем остальное большинство овощей. При этом баклажаном можно заменять высококалорийные продукты, а содержание в нем белка дает возможность вегетарианцам сохранять полноценный режим питания.
Служит профилактике рака
Баклажан содержит несколько веществ, которые незаменимы при профилактике рака. Например, тип соединения SRG есть во всех пасленовых. А некоторые исследования на животных показали, что именно этот тип способствует гибели раковых клеток. Есть и особые виды рака, на предотвращение которых действует диета из баклажана. Это рак поджелудочной железы, мочевого пузыря, шейки матки и молочной железы. Исследования все еще продолжаются, поэтому новая информация о профилактике рака с помощью добавления в рацион баклажанов не заставит себя ждать.
Легко добавляется в повседневный рацион
Баклажан – это не только полезно, но очень вкусно и просто в приготовлении. Его можно запекать, жарить на гриле и на сковороде, тушит и варить – любой способ раскроет его лучшие вкусовые качества и не позволит потерять полезные свойства. При этом вы будете употреблять меньше вредных углеводов, получая из баклажана все необходимые питательные вещества.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, польза, баклажан
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