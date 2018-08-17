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Архив - Будь здоров!

Шкідливі продукти, які вбивають ваш шлунок

17.08.2018 22:12
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Шкідливі продукти, які вбивають ваш шлунок

"Країна здоров'я" дізнавалась від яких продуктів варто утриматись. 

Згідно з твердженнями експертів, однозначно шкідливим для шлунка продуктом єгазовані солодкі напої, а також гострі продукти, особливо мариновані з оцтом, обсмажені в олії до хрусткої скоринки.

Що стосується алкоголю, то найгірше діють на шлунок пиво, шампанське (вони також належать до газованих напоїв), вина, особливо сухі, можуть пошкодити при підвищеній кислотності шлунка.

У меншій мірі небезпечні міцні алкогольні напої, оскільки вони містять дубильні речовини. І в невеликих кількостях - 50-60 грамів - травній системі не зашкодять.

Виразкова хвороба або гастрит можуть виникнути від неправильного харчування в тому випадку, якщо людина їсть один або два рази на день з тривалими перервами, вживає велику кількість кави або міцного чаю. Також не треба забувати, що виразка - дуже стресозалежне захворювання.

Але також часто причиною пошкодження стінок шлунка і розвитку запальних процесів є хелікобактер пілорі - бактерія, що живе на слизових оболонках. Нерідко для лікування виразкової хвороби потрібна не тільки корекція харчування, але і антибактеріальна терапія.




Теги: Донбасс, вред, желудок, продукты
 
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